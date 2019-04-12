Глава Минобороны Судана взял на себя управление страной 12.04.2019, 7:51

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Руководитель военного совета принес присягу.

В четверг, 11 апреля, глава Минобороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд принес присягу в качестве главы управляющего страной военного совета, сообщает Reuters.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи, ранее возглавлявший суданский Генштаб.

Ранее министр обороны Судана объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, правящего страной с 1989 года.

Он также объявил, что во время переходного периода, который продлится два года, страной будет управлять специально созданный военный совет.

Массовые протесты против 30-летнего правления президента Судана начались в декабре 2018 года. Первоначально люди вышли на улицы из-за повышения цен на хлеб. Из-за массовых антиправительственных демонстраций в конце февраля в Судане было введено чрезвычайное положение.

6 апреля протесты возобновились с новой силой. Тысячи противников режима вышли к резиденции президента с требованием отправить в отставку аль-Башира.

В столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек.