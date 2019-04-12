Видеофакт: На проспекте Машерова в Минске загорелся автомобиль 12.04.2019, 7:59

Пламя повредило две машины, припаркованные рядом.

ЧП случилось вчера вечером на парковке возле отделения «Приорбанка», расположенного по адресу Машерова, 40. Информация о пожаре поступила в МЧС в районе шести часов вечера. Как сообщила нам официальный представитель Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Мельченко, в результате пожара сильно пострадал один автомобиль, также пламя повредило две машины, припаркованные рядом, сообщает onliner.by.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего выясняются.