Власти устроили провокацию против активиста Артура Финькевича

Власти устроили провокацию против активиста Артура Финькевича4
- 12.04.2019, 8:32
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На суд над активистом приехало БТ.
В суде Заводского района Минска начался суд над общественным активистом Артуром Финькевичем. Как передает «Радыё Свабода», активиста обвиняют в мелкой краже — это административная статья.
Сам Финькевич убежден, что против него готовится информационная провокация, поскольку на суд приехали съемочные группы практически всех государственных телеканалов.
Парень рассказал, что заправил машину у дальнего родственника — залил 20 литров топлива. «Человека задержали, надавили, чтобы меня оговорил — мол, это я заставлял его продавать. Я, естественно, никого не заставлял, даже не знал, где и кем он работает — виделись всего два раза в жизни. Мне предложили — я купил, не зная происхождения того топлива», — рассказал Финькевич.
Он считает, что давление на него связано с начатым сбором подписей за закрытие свалки в Прудище под Колядичами.
Финькевич говорит, что его родственника пугали уголовным делом. Но пообещали переквалифицировать дело в административное, если он «разделит ответственность».
По итогам заседания протокол отправлен на доработку — у судьи вызвала сомнения виновность Финькевича. Когда процесс продолжат, неизвестно.