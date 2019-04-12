США разворачивают в Румынии противоракетную систему THAAD 2 12.04.2019, 8:37

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Фото: reuters

За оперативный и политический контроль американской системы будет отвечать НАТО.

США намерены временно развернуть на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает nv.ua.

В Альянсе подчеркнули, что THAAD временно заменит систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которая нуждается в плановом обновлении.

"В ходе обновления [системы Aegis Ashore] Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы высотного заатмосферного перехвата в Девеселу, в Румынии", - говорится в сообщении НАТО.

В сообщении отмечается, что подразделение THAAD будет находиться в Румынии до тех пор, пока не завершится обновление Aegis Ashore. За оперативный и политический контроль американской системы будет отвечать НАТО.

Американская система ПРО THAAD "будет сосредоточена на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического региона", заверили в НАТО.

Напомним, что в марте американские военные во время совместных учений с ЦАХАЛ впервые развернули на территории Израиля систему THAAD.