США разворачивают в Румынии противоракетную систему THAAD

США разворачивают в Румынии противоракетную систему THAAD2
- 12.04.2019, 8:37
- 1,079
За оперативный и политический контроль американской системы будет отвечать НАТО.
США намерены временно развернуть на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает nv.ua.
В Альянсе подчеркнули, что THAAD временно заменит систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которая нуждается в плановом обновлении.
"В ходе обновления [системы Aegis Ashore] Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы высотного заатмосферного перехвата в Девеселу, в Румынии", - говорится в сообщении НАТО.
В сообщении отмечается, что подразделение THAAD будет находиться в Румынии до тех пор, пока не завершится обновление Aegis Ashore. За оперативный и политический контроль американской системы будет отвечать НАТО.
Американская система ПРО THAAD "будет сосредоточена на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического региона", заверили в НАТО.
Напомним, что в марте американские военные во время совместных учений с ЦАХАЛ впервые развернули на территории Израиля систему THAAD.