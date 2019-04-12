Судебные разборки за «Трайпл» перемещаются в Москву? 12.04.2019, 9:21

1,405

Арбитражный суд российской столицы возбудил производство по иску к Чижу и его прартнерам.

Совладелец компании «Трайпл» российский бизнесмен Иосиф Аксентьев подал иск к нынешним и бывшему владельцам долей в крупнейшем частном холдинге Беларуси Юрию Чижу, Михаилу Мамиашвили и Владимиру Япринцеву о признании договора купли-продажи доли в компании от 23 июля 2015 года заключенным. Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу, сообщает tut.by.

Интересно, что в Минске суд рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о договоре купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. То есть предмет и основания иска совпадают. Юристы отмечают, что, согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух стран, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.

Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сына Казбека Япринцева.

Владимир Япринцев настаивает на том, что он документы по купле-продаже доли двум лицам не подписывал.

Московский суд назначил собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 17 апреля. При этом в Минске рассмотрение дела пока приостановлено — суд решил истребовать из России оригинал того самого договора, вокруг которого идут споры.

Напомним, в минском процессе оригинал договора так и не был представлен ни истцом (Япринцевым), ни ответчиком (Аксентьевым), ни самим обществом «Трайпл» (третьим лицом по делу).

Начальник юридической службы холдинга Татьяна Василевская на вопрос судьи Натальи Крук ответила, что договора в обществе нет, он был изъят, причем в акте изъятия конкретные документы не перечислены и некоторые из них компании не возвращены.

На заседании 11 февраля 2019 года адвокат Иосифа Аксентьева Людмила Асиевская предоставила нотариально заверенную копию договора купли-продажи доли в «Трайпле», пояснив, что 8 февраля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами России, оригинал договора изъят.

Сторона истца заявила ходатайство об истребовании договора из следственных органов России.

«Прошу обратить внимание, что мы не зря требовали оригинал, который и в самом обществе отсутствует, и ответчик от предоставления уклоняется. Будем истребовать его из следственных органов России, — сказала адвокат Япринцева. — После озвучивания нашей позиции (4 февраля 2019 года. — Прим. ред.) 6 февраля делается нотариальная копия, причем там не указано, что копия сделана с оригинала (так в РФ возможно), а 8-го февраля он изымается».

Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов, исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали, что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.

То есть, если московский суд встанет на сторону Аксентьева и признает договор купли-продажи доли в «Трайпле» заключенным, у него останется доля, а у аффилированных с ним компаний — отсуженные деньги.

Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, в суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.