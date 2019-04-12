В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов 10 12.04.2019, 9:31

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Решение принято по техническим причинам.

Биометрические документы не будут выдавать в Украине с 27 апреля по 2 мая из-за технических причин, рассказали в пресс-службе государственного предприятия "Документ".

В Украине временно прекратили выдавать биометрические паспорта. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ".

"С 17.00 27 апреля до 8.00 2 мая все центры "Паспортный сервис" на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что справки о несудимости, страховании, апостилировании будут выдавать в штатном режиме.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что безвизовым режимом с Европейским союзом уже воспользовались 2 млн украинцев.