«Гомельтранснефть»: Планируем закрыть пять участков нефтепровода «Дружба» 6 12.04.2019, 9:43

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К ремонту нефтепровода приступят «по мере возможности остановок» транзита нефти.

Беларусь планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил журналистам главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, сообщает tut.by.

«Всегда есть участки нефтепровода, которые нуждаются в капитальном ремонте. Мы проектируем в настоящее время пять участков для капитального ремонта. Уже год идут проектные работы», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вериго, износ основных фондов активной части нефтепровода в настоящее время составляет более 65%.

«Трубы в земле лежат, 80% труб положили еще наши деды. Представьте себе, что металл уже более 50 лет лежит в земле. Естественно, он требует ремонта и обслуживания, поэтому всегда на нефтепроводе есть объекты и участки, требующие ремонта», — отметил он.

Главный инженер отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок». «Конечно, все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти», — добавил Вериго и указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае «плановых ремонтов либо аварийной ситуации».

«Есть обязательства и мы должны выполнить их в полном объеме. На 2019 год согласован транзит российской нефти в объеме 50 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года», — сказал Андрей Вериго.

Ранее вице-премьер Игорь Петришенко рассказал журналистам, что «этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад».

«Тогда было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки», — добавил он.