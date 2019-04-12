Канада будет привлекать Россию к ответственности за использование химоружия 3 12.04.2019, 9:51

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МИД страны выступил с официальным заявлением.

Сопротивление России внесению "Новичка" в перечень опасных веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вызывает серьезное беспокойство Канады.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает "Укринформ".

"На этой неделе Россия нарушила международный консенсус и помешала внесению веществ класса химического оружия "Новичок" в перечень химикатов, запрещенных ОЗХО. Это произошло после встречи 14 января 2019 года, на которой международное сообщество было едино в позиции, что это оружие должно быть запрещено. Канада очень обеспокоена таким препятствованием России", - сообщили в МИД Канады.

В ведомстве напомнили, что именно "Новичок" был использован во время покушения на Юлию и Сергея Скрипалей год назад и привел к гибели Дон Стерджес в июле 2018-го.

"Мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать работу ОЗХО и будем привлекать Россию к ответственности за ее, достойное осуждения, использование химического оружия", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 14 января ОЗХО сообщила, что добавит "Новичок" в список запрещенных веществ. Было принято соответствующее предложение, поданное США, Канадой и Нидерландами.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.