«Здесь жили моя бабушка и прабабушка»: минчане сопротивляются уплотнению 4 12.04.2019, 10:19

Фото: onliner.by

Жители улиц Сурганова, Якуба Коласа, Калинина и Кузьмы Чорного отстаивают свои кварталы.

Тема недобросовестного уплотнения столицы с коррупционными схемами регулярно появляется в наших программах. На этот раз к «Белсату» за помощью обратились жители улиц Сурганова, Якуба Коласа, Калинина и Кузьмы Чорного. В этом квартале власти планируют построить 7 паркингов, многоэтажку и развлекательный центр. Вместо деревьев и детских площадок, сообщает «Белсат».

В рамках улиц Сурганова – Якуба Коласа – Калинина и Кузьмы Чорного планируется построить многоэтажку, развлекательный центр, паркинг на сотни машиномест. Правда, жителям пообещали и один детский сад:

«Здесь жила моя бабушка, прабабушка, и это центральный район, который должен сохранять историю и показывать, какие у нас дома, а не какое количество автомобилей в городе Минске».

«И теперь хотят оградить нас вокруг парковками, а дышать уже действительно нечем. Это был странный и тихий центр. Кроме того, собираются сносить под это деревья, собираются нерационально тратить государственные деньги».

«Меня волнует социальная инфраструктура. Потому что есть одна школа, в которой уже много детей, больше, чем нужно быть, поликлиника, в которую не попадет».

На презентации проекта нет заказчиков – Министерства архитектуры и градостроительства. А разработчики – «Минскградо» – не имеют плана детальной планировки, выводов экологической экспертизы.

Продолжение – смотрите в видео.