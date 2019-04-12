«Здесь жили моя бабушка и прабабушка»: минчане сопротивляются уплотнению

«Здесь жили моя бабушка и прабабушка»: минчане сопротивляются уплотнению4
- 12.04.2019, 10:19
Жители улиц Сурганова, Якуба Коласа, Калинина и Кузьмы Чорного отстаивают свои кварталы.
Тема недобросовестного уплотнения столицы с коррупционными схемами регулярно появляется в наших программах. На этот раз к «Белсату» за помощью обратились жители улиц Сурганова, Якуба Коласа, Калинина и Кузьмы Чорного. В этом квартале власти планируют построить 7 паркингов, многоэтажку и развлекательный центр. Вместо деревьев и детских площадок, сообщает «Белсат».
В рамках улиц Сурганова – Якуба Коласа – Калинина и Кузьмы Чорного планируется построить многоэтажку, развлекательный центр, паркинг на сотни машиномест. Правда, жителям пообещали и один детский сад:
«Здесь жила моя бабушка, прабабушка, и это центральный район, который должен сохранять историю и показывать, какие у нас дома, а не какое количество автомобилей в городе Минске».
«И теперь хотят оградить нас вокруг парковками, а дышать уже действительно нечем. Это был странный и тихий центр. Кроме того, собираются сносить под это деревья, собираются нерационально тратить государственные деньги».
«Меня волнует социальная инфраструктура. Потому что есть одна школа, в которой уже много детей, больше, чем нужно быть, поликлиника, в которую не попадет».
На презентации проекта нет заказчиков – Министерства архитектуры и градостроительства. А разработчики – «Минскградо» – не имеют плана детальной планировки, выводов экологической экспертизы.
Продолжение – смотрите в видео.