Аваков: Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные красные линии 3 12.04.2019, 10:23

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Министр внутренних дел Украины отказался отвечать на вопрос о готовности сотрудничать после выборов с кандидатами в президенты.

Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные красные линии. Такое мнение 11 апреля в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности высказал журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что и [действующий президент Украины Петр] Порошенко, и [кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир] Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им это очертил. Есть красные линии, за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане не дадут зайти своим президентам", – сказал он.

Аваков отказался отвечать на вопрос о готовности сотрудничать с Порошенко или Зеленским.

"Незаменимых людей нет. Есть принципы, а не люди", – подчеркнул он.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур, который пройдет 21 апреля.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5–10 апреля, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов среди тех, кто собирается прийти на участки и определился с выбором, за Порошенко – 29%.