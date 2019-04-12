«Сложнее, чем поступить в Гарвард» 12.04.2019, 10:56

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Белорусы впервые попали в акселератор Barclays.

Белорусы запустили новый стартап Cashew, который прошел отбор в акселерационную программу Barclays. Команде предстоит тринадцатинедельный курс для улучшения стратегии новой компании, вывода продукта на рынок и подготовки к привлечению инвестиций, сообщает onliner.by.

Cashew стал одним из десяти отобранных проектов, программа проходит в Тель-Авиве. Его создают люди, причастные к другому проекту в финансовой сфере. Среди менторов программы — топ-менеджеры Barclays, Techstars, а также основатели и руководители крупных IT-компаний и стартапов. Заодно Cashew получит $120 тысяч инвестиций от банка и акселератора.

«Попасть в программу, поддержанную Techstars, — сложнее, чем поступить в Гарвард. Поэтому мы рады, что наш проект был выбран из сотен других. Сейчас мы прокачиваем проект, получая экспертизу самых компетентных экспертов в сфере Fintech, и рассчитываем на серьезное расширение партнерских связей на глобальном рынке», — говорит основатель Cashew Владимир Сержанович.

Платформа Cashew позволяет клиентам банка покупать товары и услуги с использованием личного расчетного счета. Идея в том, что транзакция проходит через блокчейн, и посредники в виде платежных систем и эквайринга отпадают. Таким образом, продавцы не должны перечислять им комиссии. Cashew будет внедряться в системы банковских мобильных приложений и интернет-банкинга. В ближайшее время разработчики сервиса уже подпишут договор с крупным белорусским банком, но каким — пока не говорят. Сейчас команда набирает пул организаций, которые будут первыми пользователями сервиса.