Ресурсные маклеры 4 Людмила Грязнова

12.04.2019, 11:09

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Людмила Грязнова

Белорусская власть принимает странные кадровые решения.

Время от времени административная белорусская система проявляется в неординарных кадровых решениях верховной власти. Казалось бы, проштрафившихся руководителей должны бесповоротно лишать должностей и полномочий, но их довольно часто пересаживают с места на место, не понижая статуса в административной иерархии. Как это недавно произошло с министром и вице-премьером, когда они после лишения министерских портфелей получили высокие назначения на региональном уровне.

Подобные решения объясняются, скорее всего, не субъективными предпочтениями президента страны или короткой скамьей претендентов на соответствующие должности, а особой системой согласования интересов на административном рынке, которой владеют немногие. Только на первый взгляд кажется, что чиновник – отраслевой или региональный – функционирует лишь в рамках закона и инструкции. В условиях советской и постсоветской экономики, когда государственный сектор доминирует, и большинство ресурсов перераспределяется нерыночным образом через госбюджет, чиновники вынуждены вступать в специфические неформализованные отношения.

Это отношения административного торга по поводу доступа к бюджетным ресурсам и их перераспределения. Руководитель отраслевой или региональной структуры, финансируемой из бюджета, вынужден теми или иными способами «выбивать» ресурсы под свою вотчину. Никакие университеты или курсы повышения квалификации не предоставляют знаний относительно подобных практик. Успешный руководитель в такой административной системе по сути дела должен выполнять множество маклерских функций. Но в отличие от узкоспециализированного маклера товарной или фондовой биржи в рыночной экономике, руководитель бюджетной корпорации в наших условиях вынужден быть искусным маклером широкого профиля, способным в каждой сделке находить особую цену, удовлетворяющую контрагента.

Немалая часть чиновничьих решений – это не просто административное согласование решений, а обмен услугами по неким равновесным ценам. Наивно было бы полагать, что, например, финансовые ресурсы, предоставляемые нижестоящим уровням, повсеместно распределяются бесплатно. Здесь, как и в рыночной экономике, существует своя цена, только вместо процента она имеет другое название. За кадровыми решениями, налоговыми преференциями, льготными режимами финансирования, правами на землю и фонды, кроме видимой административной оболочки, скрываются специфические обменные отношения. За такими решениями во многих случаях стоят те руководители, которые способны умело торговаться своими полномочиями, обменивая их на другие виды ресурсов, зная в каждой торговой сделке, какую назначить цену. Такие руководители, которые ориентируются на своеобразной политической бирже, где происходят кадровые назначения, в специфической банковской системе, где предоставляются финансовые ресурсы, на особой фондовой бирже, где перераспределяются права собственности.

Знание конъюнктуры на каждом из этих рынков, умение находить доверенных контрагентов и обмениваться ресурсами на основании особых равновесных цен позволяет им оставаться на плаву при любых кадровых землетрясениях.

Людмила Грязнова, «Наше мнение»