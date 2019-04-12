«План Б»: расклады на парламентские выборы в Украине 7 12.04.2019, 11:12

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Внятный сигнал уже подан.

21 апреля избирательный процесс в Украине не завершится. В октябре 2019 года нас ожидают еще одни выборы — парламентские.

И для формирования новой конфигурации власти они сыграют едва ли не более существенную роль, чем выборы президента, пишет Валерий Литонинский в №7 Журнала Корреспондент.

Внятный сигнал уже подан: не попавшие во второй тур лидеры политических сил активно продвигают законопроекты об импичменте президенту. И, конечно, не исключены другие шаги, в результате которых полномочия и возможности президента сузятся. Но на это старательно не обращают внимания те, кто ожидает кардинальных изменений в Украине сразу после инаугурации нового президента.

Точно так же зря уж слишком расстраиваются и те, кто опасается моментального падения в пропасть в случае прихода нового человека на Банковую.

И те, и другие забывают, по каким законам живет государство. Украина — все же парламентско-президентская республика. И согласно Конституции страны, в руках президента сконцентрировано не так уж и много властных полномочий по части внутренней политики, особенно если у него нет поддержки большинства в Верховной Раде. А если вообще нет собственной фракции в парламенте — тем более. Да, в 2019 году «под президента» фракция соберется аж бегом. Но не правящая коалиция.

Так что, кого бы украинцы ни выбрали 21 апреля, впадать в эйфорию или посыпать голову пеплом — слишком рано. Впереди еще парламентские выборы, и они существенно скорректируют любой итог нынешнего голосования.

В этой ситуации более или менее понятно, что произойдет, если президентом останется Петр Порошенко: умеренная модернизация курса, наведение мостов с гражданским обществом, попытки опереться на относительно молодых руководителей местных громад — именно оттуда могут зазвать новые лица в социальные лифты. И роль парламента в этом всем только усилится.

БЕЗ РАДЫ — НИКУДА

Именно через парламент в виде законопроектов должны пройти все реформы и изменения, обещанные кандидатами в президенты. Привлекательная идея, популярная в обществе, — это одно дело, обеспечить ее утверждение — совсем другое. За инициируемое главой государства предложение не будут голосовать его политические оппоненты в Раде. Без поддержки в парламенте все самые красочные сценарии реформ в стране так и останутся на бумаге. Смести Верховную Раду, как это случилось в 2007 году? Этот вариант малореален. В ближайший год — точно.

Кадровая политика президента также серьезно ограничена. Например, президент не может единолично назначить или уволить премьер-министра. Это исключительное право Верховной Рады. Правительство автоматически идет в отставку не после президентских, а как раз после парламентских выборов. Согласно украинской Конституции, коалиция депутатских фракций определяет кандидатуру премьер-министра и направляет предложение президенту. Руководитель государства, в свою очередь, уже просто вносит в Верховную Раду представление на утверждение.

Да, президент руководит внешнеполитической деятельностью государства, является Верховным главнокомандующим, но министров иностранных дел и обороны без согласия парламента он назначить не может. Кандидатуры всех остальных министров на утверждение Верховной Рады подает сам премьер и к ним президент формально не имеет никакого отношения. Через свою фракцию, если она в Раде весома, сможет влиять, но единолично — вряд ли.

Также без одобрения Рады не проходят назначения генерального прокурора, глав Службы безопасности и Национального банка. Президент только вносит кандидатуры в парламент, но последнее слово за депутатами. На новые антикоррупционные органы прямого влияния президент вообще не имеет.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

Получается, что ни с кем не согласовывать свои кадровые решения президент может только в собственной администрации, Совете национальной безопасности и обороны, а также в высшем руководстве Вооруженных сил. Еще президент самостоятельно может назначить половину состава Совета Нацбанка и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Но даже самостоятельную региональную политику глава государства строить не может. Для увольнения или назначения глав областных госадминистраций президенту нужно представление Кабинета Министров.

Конечно, президент, который остался без поддержки большинства в парламенте, может ввязаться в войну полномочий с Радой и Кабмином. К примеру, глава государства может ветировать законы, принимаемые парламентом, но депутаты могут попробовать преодолеть вето — нужно две трети голосов, а не простое большинство. Может президент перейти и к прямому народовластию — назначать референдумы. Но есть небольшой нюанс: на данный момент в Украине отсутствует закон, который бы регулировал проведение референдумов. Принять его может только Верховная Рада.

Также у президента есть возможность остановить любой акт правительства, мотивируя это его несоответствием Конституции и запрашивая экспертизу Конституционного суда. Премьер-министр, в свою очередь, может блокировать даже назначение президентом руководителей дипломатических миссий Украины в зарубежных странах, для этого тоже нужна подпись главы правительства.

Одним словом, если президенту не удается выстроить собственную вертикаль, и он конфликтует с парламентом и правительством, нервировать друг друга и вставлять палки в колеса они могут долго. История Украины знает подобные примеры. И заканчивалось это печально для обеих сторон конфликта.

КАК УЖЕ БЫЛО

Когда речь заходит о президенте без серьезного влияния на процессы в стране, то, в первую очередь, вспоминается Виктор Ющенко. Особенно последние годы его правления. Ющенко выиграл президентские выборы в 2004 году. Но склоки внутри «оранжевой команды» не позволили ему развить успех на парламентской кампании 2006 года. Победила в ней Партия регионов. Хотя, так называемая оранжевая коалиция в составе Нашей Украины, Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии могла сформировать большинство, но так и не договорилась между собой.

В итоге премьером стал соперник Ющенко на президентских выборах 2004 года — Виктор Янукович. Правда, продержался в кресле премьера Янукович недолго, в результате политического кризиса были назначены досрочные парламентские выборы. На выборах 2007 года партия Ющенко снова стала третьей, после Партии регионов и БЮТ, а премьером назначили Тимошенко. Глава государства конфликтовал с Тимошенко, вновь пытался распустить парламент и назначить перевыборы, но ничего не добился. В последние годы своего президентства Ющенко, без поддержки Рады и Кабмина, лишился какого-либо серьезного влияния и мог только делать мелкие пакости, вроде отказа в предоставлении Тимошенко самолета для полета в Москву в 2008 году.

Следующим украинским президентам удавалось избежать проблем Ющенко. Янукович после победы на президентских выборах 2010 года сразу переформатировал под себя большинство в парламенте. Сделал он это за счет «тушек» — перебежчиков из других фракций, которые ранее были у власти, в основном из БЮТ. Конечно, этот процесс смачно сдабривался серьезными финансовыми вливаниями, на перекупку депутатов регионалы денег не жалели. В итоге Янукович быстро получил лояльное большинство в парламенте, сформировал собственное правительство, а потом и вовсе изменил Конституцию, расширив полномочия президента и уменьшив влияние парламента.

Для победы на следующих парламентских выборах Партия регионов изменила избирательное законодательство — вернула мажоритарку. Схема сработала, ведь в мажоритарных округах провластный кандидат за счет финансового и административного ресурса всегда имеет преимущество. Выборы Верховной Рады в 2012 году партия Януковича уверенно выиграла. Это еще больше укрепило власть регионалов, однако просуществовала она в такой конфигурации недолго, в конце 2013 года началась Революция достоинства.

На президентских выборах 2014 года Порошенко добыл уверенную победу уже в первом туре. Повторить такой результат на парламентских выборах через примерно полгода его политсила не сумела, хоть и старалась максимально использовать образ президента. Тем не менее Порошенко удалось завести в парламент самую многочисленную фракцию, правда, снова за счет мажоритарки. Выборы по партийным спискам с небольшим перевесом выиграла партия Народный фронт. Что, правда, не помешало сформировать в парламенте лояльное Банковой большинство, которое с горем пополам существует и до сих пор.

И СНОВА ЗДРАСТЕ

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах он столкнется с «проблемой Ющенко» — минимальной поддержкой в парламенте. Конечно, уже сейчас появляются первые попытки сформировать в Раде какую-то межфракционную группу или депутатское объединение За Зеленского, но все это личные инициативы отдельных деятелей, а не комплексная, целенаправленная работа.

Пристроиться к Зеленскому сейчас много желающих, особенно среди политиков, которые пытаются держать нос по ветру и готовят плацдарм на будущие кампании. Однако эксперты не прогнозируют, что перебежки в условную «группу Зеленского» в текущем созыве парламента будут массовыми. Среди тех, кто может «слиться» под Зеленского, чаще всего называют часть Народного фронта. Рейтинги этой политсилы удручающие и заставляют ее членов искать более успешные бренды для развития своих политических карьер. Но какого-то переформатирования парламентского большинства под Зеленского ожидать не стоит. Следовательно, и Кабинет Министров до октября 2019 года, кого бы ни избрали президентом, не претерпит изменений.

Объявить досрочные парламентские выборы нельзя по закону — в последние полгода каденции Рады ее нельзя распустить. В такой ситуации Зеленский ближе всех окажется к статусу «хромой утки» времен Ющенко. И это, скорее всего, скажется на перспективах его партии на парламентских выборах. Разочарование избирателей в вымечтанном кандидате неизбежно. Просто потому, что нынешние ожидания его избирателя завышены фантастически. Собственно, на этом градусе сверхожиданий он и выиграл первый тур, а теперь пытается победить окончательно во втором.

А все дело в том, что он физически не может обеспечить реализацию своих популистских обещаний в первые месяцы президентства. Но даже если партия Зеленского Слуга народа на парламентских выборах сможет получить хотя бы половину от его персонального рейтинга по итогам первого тура выборов (а это 15% голосов избирателей), то уже появятся шансы кристаллизовать вокруг себя коалицию — большинство в Раде. Вот только есть проблема — партии, как таковой, у Зеленского все еще нет. Но в Украине умеют быстро строить политпроекты под выборы.

Удивить парламентские выборы могут не только лидеров президентских, уменьшение рейтингов осенью угрожает всем участникам весенней президентской кампании. Так уже было в 2014 году, когда Тимошенко на президентских выборах стала второй с рейтингом 12,8% голосов избирателей, а ее политическая сила на парламентских выборах еле-еле преодолела рубеж для прохождения в Раду. Или президентский рейтинг Анатолия Гриценко и Сергея Тигипко превышал 5%, а их партии в парламент вообще не попали.

Как ни странно, выиграть от избрания Зеленского может действующий премьер-министр Владимир Гройсман. Уволить его до октября не смогут, а на фоне неопытного президента именно Гройсман сможет превратиться в самого влиятельного политика и реального главу государства. За полгода до парламентских выборов премьер в таком статусе сможет «оформить развод» с Порошенко и подготовить почву для похода в Раду во главе собственной политической силой. В самостоятельное политическое плавание, в случае поражения Порошенко, вернется и мэр Киева Виталий Кличко, реанимируя свою партию УДАР.

НОВЫЕ СТАРЫЕ ФИГУРЫ

Еще один политический игрок, влияние которого после победы Зеленского может не просто не уменьшится, а даже возрасти, — министр внутренних дел Арсен Аваков. Во-первых, он в любом случае выиграет от поражения Порошенко — его главного политического оппонента последних лет. Во-вторых, Аваков не скрывает своих хороших отношений с покровителем Зеленского — бизнесменом Игорем Коломойским. В-третьих, сам Зеленский уже публично отвешивает реверансы Авакову и нахваливает министра внутренних дел. Ну и, в-четвертых, именно Аваков может стать главным связующим звеном между Зеленским и Кабинетом Министров, его проводником в большую политику. В таком случае именно часть Народного фронта, ориентирующаяся на Авакова, сольется с командой Зеленского.

Порошенко в случае поражения на президентских выборах лично поведет свою политическую силу на парламентские выборы. БПП ожидает переформатирование, отказ от использования фамилии Порошенко в названии политической силы и объединение с частью Народного фронта, ориентирующейся, прежде всего, на Александра Турчинова и Андрея Парубия. Кто действительно первым убежит от Порошенко, так это мажоритарщики. Но убегут, скорее всего, в никуда, они постараются самостоятельно избраться в парламент как самовыдвиженцы, а там уже решить, к кому выгоднее примкнуть.

Нет, в отмену мажоритарки перед парламентскими выборами всерьез никто не верит, несмотря на то что разговоры о новом избирательном кодексе и переходе на полную пропорциональную систему вновь активизировались. И в самом деле, ну как нынешний состав парламента, наполовину собранный из мажоритарщиков, за полгода до выборов откажется от схемы, которая привела их в парламент.

Неплохие перспективы в случае избрания Зеленского президентом открываются и перед Тимошенко.

Она уже заявила, что готовится к парламентской кампании. Свое ядро в 10% избирателей она сохранит непременно. А как работать со слабым президентом, Тимошенко знает лучше кого-либо в этой стране. Плюс тарифы на газ могут подниматься, тем самым подпитывая агитационную почву Юлии Владимировны, воюющей с «тарифным геноцидом». Так что новый взлет Тимошенко в роли премьер-министра исключать нельзя. И если такой сценарий будет реализован, сбудется ее мечта о канцлерстве, то есть о перетекании власти от президента к премьеру.

ЕСЛИ ВЫИГРАЕТ ПОРОШЕНКО

Победа Порошенко, конечно, не изменит конфигурацию парламентской коалиции и правительства до октября. Хотя соратники Порошенко могут попробовать уговорить шефа расправиться с самыми назойливыми соперниками, вроде того же Авакова, по горячим следам. Но вряд ли это реально — все же Народный фронт остается ключевым игроком в нынешней правящей коалиции.

В случае победы Порошенко на парламентские выборы его партию, по прогнозам экспертов, поведет Гройсман. Скорее всего, останется внутри единого провластного проекта и Кличко, ну и Турчинов с Парубием примкнут тоже. Эта политическая сила будет главным игроком в мажоритарных округах и во многом именно благодаря им добудет победу на выборах.

Зеленский, если проиграет выборы президента, лично в парламент может уже и не пойти. Но его партия Слуга народа попробует попасть в Раду и сможет рассчитывать на неплохой результат. Арсений Яценюк и Аваков попробуют собрать то, что останется от Народного фронта и, возможно, под новым брендом, или подкорректировав старый, вновь попытаются пробиться в парламент. Тимошенко укрепится в оппозиционной роли.

Кто бы ни выиграл выборы президента, Порошенко или Зеленский, по прогнозам экспертов, в лагере условной прозападной демократической оппозиции в любом случае появятся новые проекты и точно начнутся разъединительные процессы. От союза с Гриценко откажется часть политических сил, поддержавших его на президентских выборах.

Собственно, Андрей Садовый уже заявил, что Самопоміч будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах и часть списка готова отдать представителям гражданского общества. А главной интригой этого фланга украинской политики остается новый политический проект певца Святослава Вакарчука. Если он все-таки материализуется, то будет претендовать на попадание в Раду и активно перетягивать на себя голоса проевропейского избирателя.

На противоположном фланге украинской политики — оппозиции пророссийской, независимо от исхода президентских выборов, наоборот, продолжатся объединительные процессы. Бывшие регионалы сейчас раскололись на два лагеря. С одной стороны, перед парламентскими выборами окончательно должен оформиться союз Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича в Оппозиционной платформе За жизнь. С другой — объединиться должны и Александр Вилкул с Евгением Мураевым. Плюс есть еще бывшие регионалы из партии Відродження с такими влиятельными игроками, как Геннадий Кернес, например. Или Сергей Тигипко, который последние годы отошел от публичной политики. Вместе с тем эта часть украинской политики всегда умела объединяться, даже несмотря на взаимные обвинения. Поэтому воссоздание условной Партии Юго-Востока исключать нельзя. Такой проект автоматически превратится в одного из главных фаворитов парламентской гонки, кто бы ни стал президентом.

Битва за 2%? За много большее!

На парламентских выборах 2019 года важным для партий будет не только попадание в Раду, но и преодоление хотя бы 2%-ного барьера. В таком случае они получат государственное финансирование своей деятельности на следующие пять лет. А это серьезное подспорье. Борьба будет жаркой. Через некоторое время после парламентских, уже в 2020 году, ожидаются местные выборы.

И это очень серьезное поле для соперничества: децентрализация делает местные громады и влиятельными, и богатыми бюджетными ресурсами. На такой пирог охотников будет много. А начнется все, напомним, с парламентских выборов.