Туркменским студентам в Беларуси запретили носить бороды 10 12.04.2019, 11:15

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Иллюстрационное фото azathabar.com

Посол Туркменистана в Минске встретился со студентами из своей страны.

Посол Туркменистана в Минске Назаргулы Шагулыев запретил туркменским студенткам, обучающимся в белорусских вузах, носить джинсовые брюки и юбки, а парням – бороды и посещать мечети.

По словам студентов, встреча прошла в феврале. Такие встречи проходят регулярно, сообщает «Радио Азатлык».

О внешнем виде посол заявил в ответ на вопрос о причинах блокирования карточек, выданных Внешэкономбанком Туркменистана, а также ограничения возможностей отправки денег из Туркменистана.

Относительно карточек Назаргулы Шагулыев заявил, что студенты снимают деньги, меняют их на доллары и посылают родителям обратно в Туркменистан, где они меняют эти доллары на черном рынке.