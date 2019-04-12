Агент Исаев о матче БАТЭ и брестского «Динамо»: В Бресте ментально сильная команда» 12.04.2019, 11:57

Чем Милевский лучше Глеба, и что с игрой команд на старте сезона.

В воскресенье нас ждет первый по-настоящему большой матч чемпионата – на «Борисов-Арене» схлестнутся БАТЭ и брестское «Динамо». Главные антагонисты белфутбола последних лет начали первенство без осечек, и в третьем туре она точно произойдет. Почему эта встреча особенная? Как изменилась игра БАТЭ и «Динамо»? Кто из футболистов затащит в воскресенье? Вместе с агентом Валерием Исаевым «Трибуна» искали ответы на эти и другие вопросы:

– Чего вы ждете от матча БАТЭ с брестским «Динамо»?

– Судя по первым матчам чемпионата, в игровом рисунке команд по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. Сегодня и у одних, и у других есть ярко выраженные лидеры. От них во многом зависит игра команд. Например, к задорному образу жизни Артема Милевского можно относиться по-разному, но сегодня на поле он самый настоящий лидер. Нужно признать, непростой шаг, связанный с возвращением Милевского, оправдан. Правда, однозначно утверждать это мы сможем только после сезона.

Для меня Артем – звезда мирового футбола. Посмотрите, как он играет сейчас. Человек по-настоящему работает на поле. Лучшие годы в чемпионате Украины Милевский провел в качестве нападающего. В Бресте он атакует из глубины: выдает шикарные передачи и умудряется отрабатывать в обороне. В общем, мечта любого тренера киевского «Динамо». Но сейчас Милевский – лидер «Динамо» брестского.

У БАТЭ примерно такая же история. По матчам с «Дняпро» и «Энергетиком-БГУ» была видна зависимость от ведущих игроков. Уверен, опытные мастера БАТЭ серьезно настроятся на матч против Бреста. Даже для Егора Филипенко встреча не будет товарищеской :).

– Главный футболист Бреста – Артем Милевский. Определяющий игрок БАТЭ – это…

– Сегодня это Игорь Стасевич и Стас Драгун. Ярко выраженного лидера, как Милевский в Бресте, у БАТЭ нет. Но это даже хорошо.

– Почему?

– Если игра команды практически полностью зависит от одного футболиста – это риск. Вдруг с ним что-то произойдет: потеряет мотивацию, травмируется, случится что-то еще – что тогда делать?

Давайте проанализируем игру брестского «Динамо» при новом хозяине. По сути, в ней ничего не меняется с первого матча. Сменяли друг друга тренеры, приходил Милевский, были Шпилевский-Милевский, уходил Милевский, но, по большей части, кардинальных перемен не случалось.

Кто ставит Бресту такую игру? Возможно, Сергей Ковальчук, который сегодня является одним из основных людей в «Динамо», формирующих обойму команды. Думаю, у него получается приглашать футболистов, которые приносят пользу. На данный момент Ковальчук – лучший спортивный директор страны. Ведь зачастую опытные белорусские игроки после возвращения в наш чемпионат не показывают своих лучших качеств, но в Бресте все происходит иначе. Посмотрите на Пашу Нехайчика, Сергея Кривца, Сергея Кисляка. Сейчас благодаря Милевскому и этим ребятам в Бресте подобралась ментально сильная команда. Простите за выражение, но брестское «Динамо» уже не ссыт перед БАТЭ. Грубое слово, но оно ярче всего описывает нынешнее состояние бресчтан.

– Вы много говорите о факторе Милевского, но у БАТЭ есть своя звезда мирового масштаба – Александр Глеб.

– Давайте вспомним прошлый сезон, когда Сашу преследовали травмы. Порой он выдавал такие матчи, что мы говорили: «Ничего себе! Какой красавец!» А потом Глеб просто исчезал. Нужно признать, в чемпионате Беларуси Милевский стабилен. В исполнении Глеба мы этого не наблюдаем.

– Повлияет ли на исход матча то, что в воскресенье на «Борисов-Арене» мы не увидим Александра Нойока?

– Александр – очень хороший футболист. Если Брест будет биться за золотые медали, а Нойок продолжит играть на своем уровне – он перейдет в очень хороший клуб. У парня сильные менеджеры, а руководство брестского «Динамо» чувствует момент, когда нужно расставаться с игроками, и делает это не в ущерб футболистам. С моей точки зрения, в прошлом сезоне у брестчан не было проблем с заменой игрока на один конкретный матч. Когда того требовало ситуация, здорово страховал лидеров тот же Юзепчук. Понятное дело, с Нойоком в составе «Динамо» выглядело бы сильнее в матче с БАТЭ, но у Марцела Лички есть кем заменить Александра.

– Вы говорили, что рисунок игры БАТЭ и брестского «Динамо» по сравнению с прошлым годом не поменялся. В конкретном матче нас могут ждать тренерские сюрпризы?

– Начну издалека. Я много общался с Анатолием Анатольевичем Капским, поэтому имею представление о том, почему он приглашал Олега Дулуба. КАА хотел изменить рисунок игры БАТЭ. Все-таки команды, с которыми работал Дулуб, выглядели очень интересно, они быстро переходили из обороны в атаку. Но тренер даже не рискнул что-то кардинально изменить в Борисове, а зациклился на результате. В итоге этот результат его съел. Может быть, в голове Дулуба что-то и менялось, но, по сути, мы видели тот же самый БАТЭ. Очень сложная задача изменить игру в команде, которая на протяжении многих сезонов является чемпионом страны и при этом максимальной задачи никто не отменял. Но такова тренерская судьба, никто никого в дороге не обещал кормить.

Баге удалось в кратчайшие сроки восстановить микроклимат в команде и вернуть прежнюю игру БАТЭ. Мы увидели рождение нового, совсем не такого, как его предшественники, сильного тренера в стране.

Я не понимаю расхожую фразу: «Если покажем свою игру, то…» Но все мы прекрасно представляем, что такое игра БАТЭ в чемпионате Беларуси и еврокубках. Она основана на опыте, знаниях тренерского штаба и стабильной игре классных футболистов.

– И все-таки какой тренер лучше настроит команду на этот матч – Бага или Личка?

– Думаю, сегодня Бага более уверен в себе. Не будем называть причины, но такого давления, как раньше, на тренера в БАТЭ сегодня нет. Возможно, раньше не напрямую, но все-таки чувствовалось дыхание одного человека. Еще раз, начало чемпионата в исполнении борисовчан мне понравилось.

– При этом БАТЭ проиграл Бресту матч за Суперкубок, а потом вылетел из Кубка…

– Что тут говорить? Так решил Филипенко:). Ну а если серьезно, это хорошо, что выиграл тот клуб, от которого меньше ждали победу. Футбол не предсказуем, за это мы его все любим.

– У себя в Facebook вы писали, что в нынешнем сезоне БАТЭ будет бороться за чемпионство только с собой. По-вашему, «золото» уже сейчас можно отправлять в Борисов?

– БАТЭ – фаворит чемпионата. Мы видим, что в работе клубного менеджмента все в порядке, а костяк команды сохранился. Понятное дело, бюджет клуба сильно зависит от успешного выступления в еврокубках, но пока с ним все в полном порядке. В БАТЭ потихоньку привыкают жить без Анатолия Капского. Его сын Андрей учится, совершает ошибки, но движется в нужно направлении. Минимум на два года вопрос с финансированием в БАТЭ решен. И всего это на фоне того, что ни один белорусский клуб не знает, что будет с ним в начале 2020-го.

– Андрею Капскому удалось заменить отца в клубе?

– Андрей очень похож на Анатолия Анатольевича характером и поведением, но пока ему не хватает жизненного опыта и авторитета, который был у отца. Это дело наживное. Андрей молод, образован, в футболе вместе с отцом с детства. Он такой же энергичный, а авторитет, гибкость и признание футбольного сообщества придут с опытом.

– Вы сказали, что в работе клубного менеджмента БАТЭ все в порядке. Вас удивил уход спортивного директора Виталия Родионова из стана борисовчан?

– В Беларуси должность спортивного директора нужна только двум-трем клубам. Как правило, с этой работой справляются главные тренеры команд и их помощники. Фактически в Борисове функции спортивного директора выполнял Анатолий Капский. Безусловно, он бы не занимался этим, если бы кто-то справлялся с должностью спортдира лучше. В те времена у Родионова не было столько полномочий. Когда не стало Анатолия Анатольевича, предположу, что Виталий стал более активно заниматься селекцией, и у него возникли разногласия с тренерским штабом по поводу квалификации тех или иных футболистов. Не будем забывать, что в БАТЭ главное слово по трансферам тех или иных игроков всегда оставалось за главным тренером. Предположу, тут возникли какие-то разногласия.

– Сейчас матчи БАТЭ с брестким «Динамо» – главная фишка белорусского футбола?

– Наверняка. Хозяин «Динамо» Александр Зайцев не скрывает желания выиграть чемпионат. Это очень хорошее желание :). Футбол – это соперничество на всех уровнях: во дворе, школе, городе. Сильные мира сего тоже живые люди, они тоже хотят быть победителями. То, что сейчас происходит в Бресте, кардинально отличается от всего, что было до этого в нашем футболе. В «Динамо» собралась классная команда менеджеров, которая все делает круто и душевно. Я был на открытии сезона в Бресте. Во время мероприятия было несколько настолько классных моментов, что по коже бежали мурашки. В «Динамо» работают креативные ребята, которые понимают что и для чего делают. Понятно, это дополнение к игре, а сейчас игра у «Динамо» есть.

– И все-таки, кто выиграет в воскресенье – Брест или БАТЭ?

– Если честно, я хочу, чтобы в нашем чемпионате сменился чемпион.

– Но все равно считаете БАТЭ фаворитом сезона.

– Говорю о том, что увидел в первых турах. Взять тот же матч с «Дняпро». Типичная игра брестчан образца прошлого сезона: пять-шесть моментов в первые 20 минут, забитый или не забитый мяч и абсолютное успокоение после перерыва. «Динамо» в прошлом году так начинало чемпионат, а потом наступала беда. Если в Бресте смогут избавиться от этой проблемы, то на дистанции у команды могут появиться шансы. Посмотрим, что будет. У «Динамо» длинная скамейка, но и БАТЭ провел хорошую селекцию: хороший норвежец, грамотное подписание Сароки, который прибавляет на глазах.

– Не боитесь, что вас обвинят в нелогичности и необъективности? Мол, у Исаева в Бресте нет игроков, а в БАТЭ вы ведете дела Евгения Березкина и Захара Волкова.

– В БАТЭ у меня много ребят, с которыми поддерживаю дружеские отношения. Могу на общественных началах дать какую-то консультацию, что-то подсказать, но не более того. Еще раз, я за сменяемость чемпиона, а не против БАТЭ. Тем более я уже сказал, что Борисов выиграет чемпионат :). А в воскресенье посмотрим, что будет в конкретном матче БАТЭ с Брестом.