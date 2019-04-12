Продукты, которые не так полезны, как кажутся 1 12.04.2019, 12:07

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Так ли все однозначно в «здоровом питании»?

Так уж повелось, что во всем мире принято ругать фаст-фуд, газировку, сладкие пирожные за их вредность. И, наоборот, - хвалить отдельные продукты за их полезность, пишет aif.ua.

Среди них - соки, протеиновые батончики, низкокалорийная газировка и т.д. Попробуем разобраться – так ли все однозначно, и так ли полезны все эти «хваленые» продукты?

Как реклама попадает в десятку

Если верить рекламе и «народной мудрости», то самое здоровое питание –это овсянка, обезжиренный кефир, протеиновые или зерновые батончики, соки, в том числе и магазинные, так называемый, диетический лимонад, в котором нет сахара, но есть сахарозаменители и т.д. Однако диетологи утверждают, что это не совсем так. Почему?

Начнем с овсянки. Это действительно один из самых полезных продуктов, который содержит много клетчатки и замедляет процесс всасывания углеводов в кишечнике, что уменьшает гликемический индекс – уровень сахара в крови. Но полезна овсянка не любая, а только цельнозерновая, которая сделана из цельного и практически не обработанного зерна. А вот овсяная каша быстрого приготовления, в которой вследствие обработки практически не осталось клетчатки, зато в ней много сахара и разных искусственных добавок, делающих ее вкуснее и ароматнее,- не то что не полезна, а даже вредна.

Обезжиренные молочные продукты особо и рекламировать не надо, чтобы их покупали лучше, чем продукты с обычной жирностью в 2,5 – 3,2 %. Ведь слово «обезжиренный» попадает в десятку в подсознании тех, кому нужно сбросить лишние килограммы. И они уже не особо беспокоятся о том, чтобы выяснить, действительно ли велика польза от такой «молочки»? Но, оказывается, что молочное сырье после удаления из него жира сильно теряет во вкусе, цвете и консистенции. Чтобы компенсировать эти недостатки, в обезжиренную молочку вводят сахар и разные добавки – для улучшения вкуса, цвета и консистенции. Поэтому медики предупреждают, что те, кто употребляют обезжиренные молочные продукты, рискуют заболеть диабетом.

Протеиновые батончики относят к суперполезным продуктам, которые популярны даже у спортсменов. Но поскольку их производят для длительного хранения, в них много консервантов, есть и сахар или фруктоза – при чем, в таких количествах, что о полезности говорить не приходится.

Как «раскусить» продукт-«хамелеон»?

Считается, что сок – один из самых полезных продуктов. Поэтому люди покупают даже магазинные пакетированные соки. Производители постарались – выпускают их в разных упаковках и огромного ассортимента. Но только мало кто обращает внимание на то, что в их составе слишком много сахара и разных добавок, с помощью которых магазинные соки так вкусны. Не лучше и протеиновые коктейли, которые в последнее время в тренде у тех, кто придерживается здорового образа жизни. Однако в таких коктейлях слишком много подсластителей – как правило, заменителей сахара, что так же вредно, как и сам сахар. Примерно та же ситуация и с так называемой «диетической» газировкой. В ее составе есть канцерогенные подсластители, что хуже сахара, и они сильно увеличивают риск заболеть онкологическими болезнями. В этих напитках – много кофеина, что приводит к повышению давления. А для людей с гипертонией эти напитки опасны, но на этикетках этого не пишут.

К продуктам-«хамелеонам» можно отнести и любые орешки, которые вообще-то очень калорийны. В небольших количествах они приносят пользу, поскольку в них есть магний, медь и витамин Е, очень полезный для кожи и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но орехи нельзя есть без ограничений, и постоянно ими перекусывать и перекусывать. Ведь в них много жирных кислот омега-6, переизбыток которых может вызвать артрит и болезнь Альцгеймера. К продуктам, которые вроде бы полезны, но на самом деле вредны, можно отнести и салаты, приготовленные впрок, а затем продаваемые со скидками. Подобные акции часто бывают в супермаркетах. Но в них лучше не участвовать, поскольку эти салаты слишком калорийны (как правило, их заправляют майонезом), и в них могут быть усилители вкуса. Даже если это овощные салаты, они слишком вредны.

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко считает, что у каждого из нас должен быть свой выбор продуктов здорового питания. И каждый должен решать сам, стоит ли платить за «органическое», «модное» или за то, что «соседка рекомендовала». Главное, чтобы наши ожидания оправдались и за «модными» названиями не скрывалась «пищевая бутафория». Поэтому так важно читать, что написано на этикетках. Да, гималайская соль, продолжает эксперт, - лучше, чем обычная, но только если это действительно гималайская, а не микс с добавлением розовой соли. А напиток миндальный в 5 раз дороже молока, и без лактозы – зато в нем есть сахар и загуститель, а измельченного миндаля там всего 3%. Ну, а диетические хлебцы должны быть без дрожжей и без сахара, и только – цельнозерновые. Покупая продукты, не нужно вестись на рекламу и на то, какие качества им приписывает молва. Лучше в их полезности убедиться воочию, прочитав на упаковке их состав.