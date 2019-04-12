Зеленский и Порошенко: почему такой большой разрыв? 3 Владимр Фесенко

12.04.2019, 12:41

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коллаж: РБК-Украина

Новый кандидат действительно объединяет страну, но другое дело, что это временно.

Разрыв между кандидатами, о котором стало известно из данных социальной группы «Рейтинг», в значительной степени прогнозировали еще в марте. Тогда за Владимира Зеленского собирались голосовать 26,6% избирателей, за Петра Порошенко – 17%, и было значительно больше тех, кто не определился. Сейчас же потенциальное количество избирателей Зеленского увеличилась с 26,6% до 51%, а Порошенко – на 4%. И меньше тех, кто не определился.

Думаю, что на это повлияла победа Зеленского, а также события после того. Факт победы просто продемонстрировал, кто фаворит. А также усилил позитивные ожидания и у сторонников Зеленского, и у тех, кто в оппозиции.

Кроме всего прочего, социологи также спрашивают у людей, кто победит. Это не рейтинги, а показатель уверенности. Если избиратели того или иного кандидата уверены, что он победит, то это означает, что они придут и проголосуют за него. Это стало одной из причин поражения Гриценко: только треть его избирателей верила в то, что он победит. И многие проголосовали за других именно поэтому.

Сейчас же 61% верят в победу Зеленского. Эта цифра больше его рейтинга, то есть такое мнение разделяет и часть сторонников Порошенко. Все это свидетельствует о переломе в настроениях.

Еще один момент – положительные ожидания. Хотя это и ловушка на будущее. Количество пессимистов уменьшилось, и теперь 30% украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении. Особенно показательно, что 83% убеждены: стране нужны радикальные изменения. Это запрос как от сторонников Зеленского, так и части сторонников Порошенко. И в этом случае идеология кампании Зеленского, в частности его лозунги о выборе между прошлым и будущим, больше соответствует настроениям.

Не знаю почему, но все эти «дебаты о дебатах» и неоднозначная ситуация с анализами больше сработали в пользу Зеленского. Из разговоров с коллегами, которые на прошлой неделе проводили фокус-группы, я знаю: многим из тех, кто не определился – особенно важным и по возрасту, и по статусу – не понравилось, что Порошенко «повелся» на эту игру. Мол, это Зеленский пусть анализы сдает – от него чего угодно можно ожидать. А здесь серьезный человек, президент.

Большое количество агрессии со стороны сторонников президента было, по-моему, еще одной причиной того, что в первую неделю Зеленский переиграл Порошенко. «Будем перевоспитывать избирателей Зеленского битой и автоматами», призывы к военному перевороту, «дебилы» – все это негативно повлияло именно на тех, кто не определился. Люди умеренных взглядов такую агрессию не воспринимают, и здесь я согласен: это уже за пределами добра и зла.

Идею с Путиным частично объясняют данные социальной группы «Рейтинг». Как оказалось, среди сторонников действующего президента мотив «я голосую не столько за Порошенко, сколько против Путина», достаточно сильный. То есть эта технология работает, и несколько расширяет электорат, но вряд ли будет такой же эффективной во втором туре. Возможно, таким образом пытались завербовать воинственных патриотов, которые голосовали за Гриценко, Смешко и Кошулинского. Но этого мало.

Игра на воинственных лозунгах – опасна. А страна еще до выборов была в состоянии невроза – знаю об этом и от психологов. Сказываются война, постмайданные конфликты и многое другое. И надо снимать противоречия, которые, к сожалению, остались. Поэтому я и крайне критически отношусь к кампании Порошенко: такое противопоставление Запада и Востока является повторением кампании Януковича, только с обратным знаком. Ведь говорить, что вот мы настоящие украинцы, а все остальные малороссы и предатели – значит сознательно раскалывать страну.

Поэтому в определенной степени Зеленский действительно объединяет страну. Другое дело, что это ситуативное и временное объединение. В этом смысле умеренная и абстрактная – это критикуется, но пусть лучше так – программа Зеленского снимает эти проблемы. Положительная риторика, визуальные образы, эмоции – это несколько снимает разногласия между разноязычными регионами.

Кандидатура Зеленского выполняет важную психотерапевтическую функцию на выборах. Я это приветствую, но предупреждаю: все это временно. Разочарование значительной части его сторонников неизбежно. И Зеленскому надо к этому готовиться.

У него будет мало времени: менее чем через полгода после инаугурации состоятся парламентские выборы. У многих украинцев очень завышенные ожидания – и на Востоке, Западе и в Центре они разные. А если не удастся быстро назначить своего генпрокурора, а потом еще выяснится, что наша правоохранительная машина – не говоря уже о судебной – работает медленно и не слишком эффективно? «Весна придет – сажать будем», обещали они. И люди об этом спросят.

Разочарование будет, вопрос только в масштабах. Тем 83%, которые ждут радикальные изменения, надо показать свою готовность. Если часть общества это примет и даст определенный аванс – потери будут не такими большими. А если новая команда будет слишком долго приспосабливаться к своим статусам и полномочиям, тогда разочарование может стать и больше.

Владимир Фесенко, «Новое время»