Лукашенко: Наступает эра роботов

Лукашенко: Наступает эра роботов17
- 12.04.2019, 12:21
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Диктатор, который совсем недавно инспектировал коровник, дал «ценные указания» работникам ПВТ.
Сегодня Лукашенко посетил ПВТ, cообщает БелТА.
Лукашенко подробно интересовался у представителей IT-сообщества не только уже имеющимися разработками, тем, как они могут использоваться в различных сферах, но и перспективными направлениями, наработками, которые будут востребованы в будущем.
Диктатор, который три недели назад инспектировал коровник, дал «ценные указания» и работникам ПВТ:
«Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет», - cказал Лукашенко.