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Лукашенко: Наступает эра роботов

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  • 12.04.2019, 12:21
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Диктатор, который совсем недавно инспектировал коровник, дал «ценные указания» работникам ПВТ.

Сегодня Лукашенко посетил ПВТ, cообщает БелТА.

Лукашенко подробно интересовался у представителей IT-сообщества не только уже имеющимися разработками, тем, как они могут использоваться в различных сферах, но и перспективными направлениями, наработками, которые будут востребованы в будущем.

Диктатор, который три недели назад инспектировал коровник, дал «ценные указания» и работникам ПВТ:

«Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет», - cказал Лукашенко.


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