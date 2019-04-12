Reuters: ОПЕК может повысить добычу нефти в случае роста цен 12.04.2019, 13:11

Прогноз динамики рынка пока не ясен.

ОПЕК может с июля повысить добычу нефти, если производство в Иране и Венесуэле продолжит падать, а цены - расти, поскольку продление сокращения добычи в рамках глобального пакта может привести к чрезмерному снижению уровня предложения на рынке, сказали осведомленные источники, сообщает Reuters.

Добыча в Венесуэле опустилась ниже 1 миллиона баррелей в сутки из-за санкций США, а производство в Иране после мая может сократиться еще больше, если Вашингтон ужесточит санкции против Тегерана.

“Если уровень предложения резко упадет, а нефть подорожает до $85 - это для нас нежелательно, и нам, возможно, придется повысить добычу”, - сказал источник в ОПЕК.

Он добавил, что прогноз динамики рынка пока не ясен, и многое будет зависеть от того, насколько сильно Вашингтон увеличит давление на Иран и Венесуэлу перед встречей ОПЕК в июне.

ОПЕК, Россия и ряд других не входящих в картель нефтепроизводителей в декабре договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки на полгода начиная с января для оздоровления рынка и поддержки цен.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого называют одним из инициаторов глобальной сделки ОПЕК+, в начале недели сигнализировал о намерении Москвы увеличить добычу. Источник в российской энергетической отрасли сказал, что комментарии Дмитриева призваны подготовить рынок к завершению сокращения производства.

В то же время президент РФ Владимир Путин во вторник сказал, что Россия будет продолжать сотрудничать с ОПЕК.

Еще один источник в ОПЕК сказал, что сделка в июне может быть продлена, но при этом скорректирована на фоне падения производства в Иране и Венесуэле, а также усиления напряженности в Ливии.

Сокращение добычи ОПЕК, связанное с пактом о снижении производства и санкциями против Ирана и Венесуэлы, превысило прогнозы.

Производство в Венесуэле упало до отметки в 870.000 баррелей в сутки из-за санкций США и перебоев электроснабжения, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство.

ОПЕК сообщила в среду, что, по данным Венесуэлы, добыча в стране составила 960.000 баррелей в сутки в марте, снизившись почти на 500.000 баррелей в сутки по сравнению с февралем.

Кроме того, Саудовская Аравия сократила добычу сильнее, чем требует соглашение.

По словам третьего источника в ОПЕК, обсуждаются и другие идеи, такие как продолжение сокращения добычи нефти ОПЕК в одиночку, продление лишь на три месяца, чтобы удержать Россию в сделке, или увеличение добычи, если цены продолжат расти.

“Увеличение (добычи) обсуждается, да, если цены вырастут до $80 и выше”, - сказал он.

“Все зависит от того, каким будет уровень цен к концу мая и июню”.

По словам еще одного источника в российской энергетической отрасли, Россия начала говорить об увеличении добычи, поскольку ей трудно ограничивать растущее производство сырья.

“Компании едва сдерживают рост добычи”, - сказал он.