Девять исторических личностей, существование которых ученые ставят под большое сомнение 3 12.04.2019, 13:23

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Эти имена мы слышим со школьной скамьи.

Про этих людей написано множество литературных произведений, снято огромное количество фильмов. Поэтому нам как-то и в голову не приходит ставить под сомнение факт их существования. А зря, пишет Bigpicture.

Оказывается, фигуры эти не такие уж и исторические, а скорее образы собирательные и почти вымышленные. Упоминаний об их реальной жизни в исторических документах практически нет, и вопрос, действительно ли они являются жившими в прошлом людьми, до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Гомер

Со школы мы вызубрили, что Гомер, живший в Древней Греции, — автор эпических поэм «Илиада» (древнейший памятник европейской литературы) и «Одиссея». Оказывается, был ли он реальным человеком — вопрос, над которым бьются историки. Собственно, о жизни и личности великого поэта достоверно ничего не известно — где он родился, дата его рождения (указываются несколько дат), в каком году были написаны произведения.

Существует версия, что под именем Гомера (по одной из версий, имя означает «незрячий») сочиняли и редактировали многие поколения поэтов и писателей, чьи имена не сохранились.

Робин Гуд

Один из любимейших персонажей народа на протяжении многих веков. Оно и понятно: Робин Гуд, по легенде, грабил богатых и отдавал все бедным. Ключевые слова «по легенде» — имя Робин Гуда фигурировало во многих литературных произведениях, наибольшей популярностью из которых пользовалась версия Вальтера Скотта. Однако личность прототипа этих баллад и легенд точно не установлена.

В XII веке был термин Robehod, но им клеймили всех без разбору бандитов. Видимо, этой практикой и питалась красивая легенда.

Король Артур и рыцари Круглого стола

Предание о короле Артуре, красавице Гвиневре и верных рыцарях — одна из самых романтичных и красивых легенд Британии. Историки сходятся на том, что прототип героя легенд, скорее всего, существовал; может быть, их было даже несколько. Но тот образ, к которому мы привыкли благодаря массовой культуре, в том числе кинематографу, — с красавицей женой, изменившей с Ланселотом, и отважными рыцарями Круглого стола — существовал только в литературных произведениях древних времен.

Любопытно, что Артур — герой бриттского (кельтского) эпоса и сражался с предками нынешних англичан. Тем не менее он прочно вошел именно в английскую культуру.

Вильгельм Телль

Про славного борца за свободу от тирании народа Швейцарии мы знаем благодаря произведению Иоганна Шиллера и опере Россини. Многие с ходу назовут его метким стрелком и расскажут, как его заставили выстрелить из арбалета в яблоко на голове его же маленького сына. Ему даже стоит памятник в Альтдорфе. Только вот историчность его личности оспаривается, поскольку, кроме устных преданий, других доказательств его жизни нет.

Шерлок Холмс

На протяжении нескольких десятилетий после выхода и бешеного успеха произведений сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе бытовало мнение, что такой человек действительно раскрывал загадочные преступления в викторианской Англии. Однако Холмс был полностью выдуман, да и адреса на Бейкер-стрит на момент написания рассказов не существовало.

На создание серии произведений о детективе Конан Дойла натолкнуло знакомство с врачом Джозефом Беллом из Эдинбурга, который увлекался химией и особенно ядами. Белл славился способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека.

Уильям Шекспир

Доказательства существования великого поэта и драматурга основываются на упоминании его имени в исторических документах. Сомнения по поводу историчности Шекспира высказываются в основном потому, что нет никаких свидетельств о получении им образования, а ведь словарный запас поэта, судя по произведениям, составляет от 17 500 до 29 000 слов. Литературный гений вырос в семье, где не умели читать и писать, да и дочери Шекспира были неграмотны. К тому же не сохранилось ни одной рукописи, написанной рукой Шекспира.

Сторонники этой теории склоняются к тому, что за именем Уильяма Шекспира скрывалась группа поэтов и писателей, не желающих обнародовать свои имена.

Царь Соломон

Основной источник сведений о жизни и правлении Соломона — Библия. Ему приписывают владение несметными богатствами, высшую мудрость и справедливость, а также некоторые волшебные качества — понимание языка зверей, власть над джиннами.

Других же прямых исторических свидетельств существования Соломона не обнаружено.

Ковбой Мальборо

В 50-е годы в США и в 90-е в России никому и в голову не могло прийти, что брутальный ковбой с красивой историей — выдумка рекламщиков. Табачные компании придумали максимально мужественный и суровый образ, чтобы продвигать сигареты с фильтром, которые в те времена считались сугубо женскими. А за ковбоем Мальборо, не стеснявшимся курить такие сигареты на публике, последовали и другие. Продажи сигарет взлетели. Кстати, четверо появившихся в рекламе «Мальборо» мужчин умерли от рака легких, в том числе по причине курения сигарет «Мальборо».

Дядя Сэм

Во время Первой мировой войны на американских пропагандистских плакатах изображали сурового и крепкого старца Дядю Сэма, который призывал добровольцев вступать в армию. Честно говоря, не знаем, кто считал, что Дядя Сэм действительно существовал. Нам кажется, всем было известно, что на плакатах изображали собирательный образ, который ранее использовался и в Великобритании. А лицо суровый Сэм получил от художника-карикатуриста Джеймса Монтгомери Флэгга, создавшего его в 1917 году.