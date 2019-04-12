В Беларуси командировочные подняли за счет премий 2 12.04.2019, 13:27

1,865

Организации своеобразно трактует постановление властей.

В прошлом месяце в Беларуси повысили размер командировочных по стране до 9 рублей в сутки, пишет tut.by.

Деньги за жилье тоже возвращают по-новому — в Минске сумма возмещения составляет 50 рублей, а в райцентре 25 рублей. Однако работники жалуются, что на зарплате нововведение не отражается: организации начисляют средства за поездку, но при этом урезают премии. Разбирались, насколько это легально.

В редакцию обратился минчанин Иван. Парень работает в крупной компании и часто ездит в командировки, примерно три раза в неделю. Приказ оформляется на два дня, но по факту сотрудники уезжают рано утром и возвращаются ночью.

— Постановление предусматривает серьезное увеличение оплаты проживания и снимает с работников обязанность предоставлять квитанции. Получается, что за поездку в условный Гомель платят два раза по 9 рублей, а еще возмещают сумму за жилье — 50 рублей. Конкретно у меня зарплата должна вырасти в среднем на рублей 300−400 в месяц больше, чем раньше.

Иван объясняет, что организация своеобразно трактует постановление и все так же требует предоставлять документы в бухгалтерию, чтобы знать реальные затраты сотрудников.

— Все, что не хватает до нормы, начисляют в конце месяца, при этом урезают на эту же сумму премию. Законодательство не нарушено, фирма в шоколаде. Да, я получу тот же заработок двумя частями, но средняя зарплата намного меньше, чем могла бы быть с учетом командировочных А это значит, что меньше отчисления в пенсионный фонд, меньше сумма отпускных и больничных.

Юрист Анастасия Жаврид объясняет, что со стороны нанимателя никаких нарушений нет.

— Премия — это нефиксированная часть зарплаты, которая полностью под контролем у нанимателя. Есть положение о премировании, в котором прописаны основания для ее начисления, но итоговое решение все равно принимает начальство. В этом случае, с одной стороны, компания очевидно преследует свои интересы и при этом не нарушает закон, а с другой — предполагаю, у предприятия есть финансовые показатели, и они не были готовы к такому резкому повышению выплат.

Чтобы решить эту проблему, нужно внести изменения в законодательство и пересмотреть правила, по которым оформляются отношения работника и нанимателя, объясняет юрист. Пока этого не произойдет, по новому правилу начисления командировочных будут «выигрывать» только те работники, у которых в трудовом контракте зарплата прописана целиком.