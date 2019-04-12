Особенности национальных выборов в Индии 2 12.04.2019, 14:15

В бюллетенях на выборах в Индии - диваны, лотосы и слоны.

Сегодня внимание многих приковано к президентским выборам в Украине, которые проходят, мягко говоря, необычно. Но, рано или поздно, победитель будет определен проверенным методом голосования. Но как проходит волеизъявление народа тем, где среди населения особо высокий уровень неграмотности? Примером могут стать выборы в Индии, где четверть избирателей не умеет ни читать, ни писать, пишет Bigpicture.

В стране, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, 900 миллионов имеют право голоса. Пренебречь 225 миллионами избирателей — это очень плохая идея. Это и не демократично и расточительно с точки зрения ценности голосов этих людей для избирателей. В некоторых районах страны все так плохо, что неграмотные составляют львиную долю электората и их голоса могут быть решающими.

Поэтому для индийских кандидатов и партий важно иметь узнаваемый символ, по которому их смогут идентифицировать избиратели. С апреля по май в стране проходят 17-е парламентские выборы и избиратели относятся к ним очень серьезно.

Графические бюллетени впервые появились на избирательных участках еще в 1951 году. Центральный избирательный комитет долго обсуждал непростую ситуацию и принял решение использовать для обозначения политических партий общеизвестные бытовые предметы, растения и животных. Для реализации плана был привлечен художник М.С. Сетхи, который создал изображения в минималистическом стиле.

Художника подключали к каждым выборам в стране в течение 40 лет, пока он не вышел на пенсию в 1992 году. Как же выглядит индийский бюллетень для голосования? Начнем с того, что в Индии он называется «устройством для голосования» и вовсе не бумажный. Это довольно внушительное по размерам электронное приспособление, похожее на огромную панель домофона.

Перед каждыми выборами избирком публикует официальный список графических обозначений, из которых каждая партия выбирает понравившийся ее руководителям символ. Например, традиционным символом партии Индийский национальный конгресс является рука, а партия Бхаратия Джаната обозначена лотосом.

В 2015 году разрешили новым политическим силам самостоятельно предлагать свои варианты символов, в количестве трех штук. Из них избирательная комиссия выбирает один, по мнению экспертов, наиболее простой для восприятия неграмотными избирателями.

При выборе графических обозначений существует ряд ограничений, связанных с местной спецификой. Партиям нельзя выбирать религиозные или общинные символы, а также животных. Последний запрет появился относительно недавно и был инициирован зоозащитниками, которые выразили протест против того, что политики использую в своей предвыборной агитации животных, нередко жестоко с ними обращаясь.

Исключениями являются партии Махараштравади гомантак, обозначенная львом, Бахуджан самадж, ассоциированная с тигром, и Народно-демократическая партия штата Мегхалая, выборная эмблема которой — слон. Несмотря на такую поблажку, этим партиям категорически запрещено привлекать к предвыборной агитации своих «маскотов» в живом виде.

Вот так выглядит лист списка партий на парламентских выборах в Индии: