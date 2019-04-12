«Чернила» вместо хлеба: как выживают белорусские села 2 12.04.2019, 14:31

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Фото: tut.by

На прилавках сельских магазинов нет даже сахара, хлеба и масла.

«У нас тут снова 1990-е! И это при том, что рядом Витебск», — жалуются жители агрогородков и деревень Витебского района. 10 апреля tut.by побывал в пяти сельпо на расстоянии от 3 до 25 км от областного центра. Как раз в этот день в четырех магазинах происходила реорганизация: от убыточной Витебской универсальной базы они переходили к Лепельскому райпо. Продавцы в один голос уверяли, что полупустые полки — явление буквально одного дня: новый собственник вот-вот завезет товар, его тут же расставят по витринам, торговля пойдет — и покупатели перестанут жаловаться. А пока — как есть.

Что происходит в регионе?

Потребкооперация в Витебской области переживает далеко не лучшие времена. Райпо разоряются буквально одно за другим. В 2018—2019 годах банкротами стали Толочинское, Полоцкое, Оршанское, Браславское, Шумилинское, Глубокское районные потребительские общества. Буквально на днях этот список пополнило и Миорское.

Среди убыточных предприятий — и Витебская универсальная база. Чтобы рассчитаться с кредиторами, она, в частности, распродает на аукционах свои магазины. А часть торговых точек, которые Витебская универсальная база не может уже «тянуть» сама, недавно отдали Лепельскому райпо — более успешному и богатому.

Облпотребсоюз — основной торговый оператор на селе — сокращает количество магазинов. В деревнях, где живет менее 200 человек, их закрывают. Только в 2018 году сеть «урезалась» на 116 торговых объектов. Объемы розничного товарооборота в системе падают: по итогам двух месяцев 2019 года он составил 83% относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом торговля на селе может быть эффективной. Это подтвердил эксперимент в Оршанском районе: в 2018 году 33 магазина райпо и 14 маршрутов автолавок передали в аренду сети «Евроопт». Их рентабельность за минувший год составила около 1%, в то время как в целом у сети она была 0,5%. Убедившись в эффективности работы в сельской местности, ретейлер заявлял, что готов взять на обслуживание магазины и в других регионах страны.

Суйково: «Ассортимент — никакой. И — сумасшедший ценник»

Суйково — деревня в Зароновском сельском совете, это всего в двух или трех километрах от Витебска. Здесь более 130 подворий, а живет около 200 человек. Магазин — один, находится рядом с трассой.

Во вторник, 10 апреля, магазин должен был открыться, как и обычно, — в 10.30. Но так и не распахнул двери для покупателей.

Мы приехали минут за 15 до открытия торговой точки. А в 10.25 к магазину подбежали две девушки и повесили на дверь рукописное объявление: «10 апреля (среда) магазин закрыт в связи с передачей Лепельскому райпо. Администрация».

К закрытым дверям подходили люди, не сразу замечали объявление, дергали ручку в недоумении: с чего это вдруг их маленькое сельпо сегодня не работает? Потом читали записку на тетрадном листке и с огорчением уходили.

Анатолий говорит, что бывает в суйковском магазине редко — только если вдруг не получилось приобрести что-то нужное в Витебске:

— Цены тут выше, чем в городе. А ассортимент — бедный, как во всех сельских магазинах.

С остановки идет домой женщина — говорит, сама бывший работник торговли:

— Суйковский магазин не лучше и не хуже других магазинов на селе. Потребкооперация — это потребкооперация: здесь испокон веков закладывается высокая наценка на товары. Конечно, эта советская система в наше время, когда в городах уже на каждом шагу ретейлеры, дискаунтеры, себя изживает. Нужно, чтобы и у нас на селе торговля отвечала современным требованиям.

Из колонки набирает воду молодая жительница Суйково Татьяна. Магазин местный, говорит, не жалует:

— Он буквально через дорогу от моего дома. Но я бываю там редко: цены высокие, ассортимент — никакой. Особенно не устраивает в нашем магазине хлеб: он почти всегда твердый. Свежий привозят лишь изредка. Поэтому «затариваюсь» в ближайшем от нас крупном витебском магазине.

Местная демократическая активистка Елена Янушковская утверждает, что в сельпо ей встречались и несвежие продукты:

— Бывает, что срок годности вот-вот подходит к концу — остается день-два, ребенку этот продукт уже точно не дашь. Лежит иногда и «просрочка»: печенье, которым можно гвозди забивать, заветренные серые колбасы, засушенные сосиски. Ассортимент — никакой! Практически здесь только одно вино и продается. Магазин, наверное, на этом и делает план. За остальными товарами люди вынуждены ехать в Витебск. И — сумасшедший ценник! В городе цены совсем другие: по данным мониторингов, в среднем на 30% ниже, чем на селе. Выходит, что деревенский житель со своей нищенской зарплатой и пенсионер с мизерной пенсией отдает в магазине больше денег, чем горожанин, у которого более высокий уровень дохода. Разве это справедливо?

По мнению Елены Янушковской, к торговому обслуживанию сельчан нужно активнее привлекать гипермаркеты.

— «Евроопт», «Гиппо», «Корона» и другие — торговых сетей сейчас, как грибов после дождя. Знаю, в Оршанском районе люди очень довольны, что многие магазины в деревнях взял под крыло «Евроопт».

Зароново: «Были перебои. Пропадали то сахар, то водка, то селедка»

В магазине в агрогородке Зароново два продавца ждут, что вот-вот приедет машина Лепельского райпо и привезет товар:

— Тогда быстренько заполним все полки. А пока, да, что уж скрывать — с выбором негусто. Дело в том, что к Лепельскому райпо мы перешли совсем недавно — сегодня пошел только второй день. Накануне был переучет, сегодня вот ждем товар. Почему произошла реорганизация, нам не объясняли. Сказали только, что привезут товары — все, что захотите. Обещают также, что будут скидки. Но про цены пока говорить рано. Молоко вот с витебского молокозавода привезли — оно на копейку дешевле, чем было.

Продавцы в зароновском магазине надеются, что с новым собственником дело пойдет на лад:

— Знаем, что Лепельское райпо забрало уже многие магазины Витебской универсальной базы. К примеру, в агрогородке Кировская и деревне Должа. И народ там доволен! Да и продавцы — тоже. Говорят, приятно стало работать, товара много. Любой же продавец радуется, когда ему есть что предложить покупателям. Вы думаете, нам было хорошо, когда были перебои? Пропадали то сахар, то сигареты, то водка, то селедка… Люди жаловались.

Пока машина с новым товаром в пути, смотрим, что есть на витринах и полках. В отделе промтоваров предлагают стиральный порошок (но только белорусского производства), тазики, искусственные цветы, канцелярские товары, постельное белье, кипятильники, фликеры, зубные щетки.

Выбор продуктов, мягко говоря, невелик. Хуже всего дело обстоит с овощами и фруктами: не самые привлекательные апельсины по 2,70 рубля, киви — 2,74 рубля, яблоки — 1,45 рубля. В продаже также картошка, лук, морковь и капуста, но у сельчан эти овощи наверняка еще есть в личных запасах.

А вот хлебобулочные изделия и «молочка» представлены неплохо. Мы изучили сроки годности: и хлеб, и батоны, и масло, и творог, и сметана, и молоко, и кефир — все было свежим.

— Что вы, просрочки у нас никогда не было! — эмоционально реагируют продавцы. — Сейчас же сколько проверяющих — и санстанция, и Госконтроль, и прокуратура.

За полчаса, что журналисты провели в зароновском магазине, сюда зашли всего две покупательницы:

— Обслуживанием я очень довольна: продавцы наши хорошие, вежливые, — делится мнением молодая женщина. — А вот ассортимент оставляет желать лучшего. Выручает то, что работаю в Витебске, там и делаю покупки.

А местная пенсионерка со смехом вспоминает народную поговорку:

— В нашей жизни как? «Деньги есть — Иван Петрович. Денег нет — паршива сволочь». Как по мне, то в нашем магазине есть все, что мне нужно: и хлеб, и батон, и крупа, и сосиски. Другое дело, детки, что на это не всегда есть деньги.

Пестуница: «За многими товарами ездим в город»

Магазин в деревне Пестуница открылся в этот день не в 8,30, а в 12.00 — «по техническим причинам», как было указано в объявлении.

Продавец Ольга Ветоха объясняет, что все, что мы видим на полупустых полках, — это то, что Лепельское райпо разрешило оставить:

— Перед реорганизацией приехали представители Лепельского райпо и распорядились: что отписать на склады, а что оставить. Мы так и сделали. Поэтому витрины пока выглядят вот так. Но сегодня же к вечеру все оформлю, и ассортимент полностью обновится. Будет все — начиная от круп, сахара, консервации, «кондитерки» — до спиртного и сигарет.

Продавец говорит, что после того как привезут новый товар, закрывать магазин не будет — как это было в Суйково:

— Зачем закрывать? В этом нет никакой необходимости. Можно одновременно делать два дела: и витрины оформлять, и покупателей отпускать — поток людей в сельском магазине небольшой.

Ольга, как и ее коллеги в соседнем Зароново, признается, что тоже слышала, как довольны переходом «под крышу» Лепельского райпо продавцы магазина в агрогородке Кировская:

— Говорят, что теперь у них изобилие всего! И по ценам, вроде бы, нормально: молоко стало на копейку дешевле, хлеб немного — на 2−3 копейки — дороже.

Продавец жалуется, что в их магазин уже недели три не завозили комбикорм — довольно востребованный на селе товар.

Покупательницы единодушно хвалят продавца Ольгу — за аккуратность, душевность и профессионализм. Но признаются, что сельпо не радует ассортиментом.

— Фрукты тут — дорогие и убитые. За смесью и памперсами ребенку нужно ехать в город. Белорусскими порошками я не пользуюсь (а у нас в магазине других нет) — значит, тоже в город. За канцелярскими товарами для старшей дочки — опять же в Витебск. Получается, что почти все товары оттуда и везем, — говорит молодая мама Юлия.

— Сахар прывозілі з перабоямі, — вспоминает пенсионерка Надежда Николаевна. — Ды і другія прадукты, не ўсегда так бывае, штоб быстранька прыбег і ўзяў, што нада. Але добра, што можна некаторыя прадукты заказаць: прадавец нікагда нам не адказвае. Якія цэны ў горадзе, я не знаю — я там рэдка бываю. Паэтаму бяру ўсё па тым цэнам, якія ў нашым магазіне.

Еще одна пожилая жительница, Нелли Федоровна, считает, что нужно обязательно сохранить магазин в деревне, но с ценами для сельчан надо что-то делать:

— Магазін, канешне, нам нада. Але, як па нашым пенсіям, і не дакупішся ўсяго. А ў Віцебск старыя ўжо і не наездзяцца. Няхай бы і нам зрабілі цэны, як у горадзе.

Большие Летцы: «Сельмаг есть сельмаг»

Деревня Большие Летцы — это уже другой сельсовет, Летчанский. Лепельское райпо пришло и сюда. И тоже — именно сегодня.

Продавец не скрывает, что журналистам не рада:

— Только вчера у нас был переучет. Товары, которые не взяло Лепельское райпо, отгрузили на базу, а то что оно одобрило, оставили. Сегодня вся эта пертурбация, я полки мою — завтра завоз. Не в то время вы приехали. Приехали хотя бы завтра — когда все уже более-менее в колею войдет.

— Но ведь вы работаете.

— Считайте, что нет. Хоть магазин и открыт, но идет подготовка к новой работе.

Жители Больших Летц подтвердили, что раньше в магазине были перебои с сахаром, мукой и даже хлебом:

— Сейчас получше стало. Но все равно — сельмаг есть сельмаг: что тут особо купишь?

Кировская: «У нас появились даже пирожные!»

Магазин в агрогородке Кировская, который находится буквально на выезде из Витебска, не узнать. Несмотря на близость города, ассортимент здесь раньше не особо отличался от классического сельпо. А теперь — красивая выкладка, вполне приличный выбор хлеба, молочных продуктов, бакалеи, кондитерских изделий, фруктов, овощей и т.д.

— Ой, у нас теперь даже пирожные есть! — радуются школьники, которые забежали в магазин после уроков, чтобы схватить по «трубочке» с начинкой.

— Можно уже не только один хлеб купить, но и булочку свежую к чаю, — отмечает перемены и пенсионерка.

Продавец в молочном отделе рассказывает:

— Мы уже недели две, как работаем с Лепельским райпо. Товара на самом деле стало много. И мы довольны, и покупатели — по людям же видно, с каким лицом человек уходит из магазина.

Лепельское райпо: «Нужны неделя-две — все стабилизируется»

Татьяна Дятко, первый заместитель председателя правления Лепельского райпо:

— Ситуация у Витебской универсальной базы оставляет желать лучшего. В целом у нее около 50 магазинов. Предприятие становится неплатежеспособным, не может обеспечить район всем ассортиментом товара, который востребован. Чтобы эту картину не усугублять, принято решение передать Лепельскому райпо часть магазинов витебской базы — 18 торговых точек.

Это — магазины в агрогородках Кировская, Мазолово, деревнях Суйково, Зароново, Пестуница, Должа, Большие и Малые Летцы, Старое Село, Островские, Новоселки, Заполье, Курино.

— При этом в полном объеме пока работают только три магазина — в Кировской, Долже и на улице Ленинградской в Витебске. Мы забрали их месяц назад. И уже слышали от покупателей положительные отзывы. Что касается остальных 15 магазинов, то все должны понять: в один момент изменить ситуацию к лучшему не получится. Пусть пройдет хотя бы неделя-две, и все стабилизируется. Нужно еще решить множество рабочих вопросов, мы только на начальной стадии процесса. К тому же магазины еще и находятся в разных направлениях.

Представитель Лепельского райпо считает, что наценки у них небольшие:

— Оптимальные, скажем так. И такого нет, что в Лепеле цена одна, а в деревне — другая. Проанализирован уровень доходов населения, который позволяет нам иметь рентабельность. При этом есть довольно большой пакет акционных товаров. Покупатели в некоторых магазинах уже это почувствовали, в других же — в скором времени почувствуют.

Конкурировать райпо с ретейлерами, по словам Татьяны Дятко, сложно:

— Конкуренция растет с каждым днем. Нужна мобильность. Когда в районы приходят сетевые структуры, потребкооперация не всегда и не везде может выдерживать такую конкурентную среду. Иметь такие цены, как в «Евроопте», мы позволить себе не можем: у нас многоотраслевая деятельность — и общепит, и торговля, и заготовки, и транспорт, и строительство.