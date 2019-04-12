В Британии создали Brexit-партию 2 12.04.2019, 14:43

Политическое объединение примет участие в выборах в Европарламент.

Бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж объявил о создании Brexit-партии для "обманутого электората".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Brexit-партия, о запуске которой было объявлено в пятницу утром в английском городе Ковентри, создана в знак протеста из-за того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.

"Теперь стало ясно, что наши парламент, правительство и премьер, которые хотят остаться в ЕС, сделают все возможное, чтобы отложить, размыть, развернуть Brexit", - сказал Фарадж.

По его словам, политика новой партии будет схожа с UKIP, однако ее будут отличать абсолютно новые лица.

Он заявил, что новая партия примет участие в выборах в Европарламент, и выразил убеждение, что она сможет победить и действующие политики почувствуют на себе "божий гнев" из-за предательства своих избирателей.

"То, что мы видели в последние недели, является преднамеренным предательством самого демократического выбора в истории этой нации", - заявил политик.

Фарадж сообщил, что более тысячи "достойных" граждан выразили желание быть в "европейском" списке кандидатов новой партии.

Стоит отметить, что сам Фарадж не стал во главе Brexit-партии - политсилу возглавил Ричард Тайс.