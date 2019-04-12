ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака 1 12.04.2019, 15:04

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Турецкие военные атаковали два района.

Военно-воздушные силы Турции нанесли несколько авиаударов по объектам группировки "Рабочей партии Курдистана" на севере Ирака и уничтожили огневые точки, укрытия и склады оружия курдов, рассказали в пятницу в Министерстве национальной обороны страны, сообщает zn.ua.

Турецкие военные в Twitter рассказали, что авиаудары нанесли по районам Зап и Авашин-Басян.

РПК ведет повстанческое движение на турецкой земле на протяжении десятилетий. Группировка запрещена в Турции и считается террористической организацией. ВВС Турции не однократно совершали авианалеты на позиции курдов на севере Ирака.

На севере Сирии Турция ведет операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (ОНС). ОНС являются частью "Сирийских демократических сил", которые были ключевым партнером Международной коалиции во главе с США в борьбе против боевиков ИГИЛ в Сирии. Турция также заявляет, что ведет борьбу против ИГИЛ и других террористов в районе Африна. ОНС прямо связаны с "Рабочей партией Курдистана", которую турецкие власти объявили террористической организацией в стране и борются против нее уже несколько десятков лет. Также в начале июня турецкие войска начали операцию против курдов на севере Ирака.

Действия Анкары раскритиковали США страны Европейского союза.