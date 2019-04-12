FT: Украинские президентские выборы «переезжают» в Париж 12.04.2019, 15:30

Зачем Зеленский и Порошенко встречаются с президентом Франции Эммануэлем Макроном?

Соперники на президентской гонке в Украине переносят свой бой в Париж — в разгар избирательных баталий действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский запланировали визиты в главные европейские столицы. 12 апреля они оба проведут встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В тот же день в Берлине Порошенко проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. На фоне чрезвычайно эмоциональной кампании, которая завершится вторым туром голосования 21 апреля, оба кандидата стремятся заручиться поддержкой западных партнеров Украины, пишет британская газета Financial Times (перевод – zn.ua).

Киев остается вовлеченным в длительный конфликт с Россией, которая аннексировала Крым в 2014 году и развязала войну на востоке Украины. Елисейский дворец сообщил, что переговоры коснутся "перспектив урегулирования конфликта. Франция и Германия являются членами так называемого "Нормандского формата", созданного с целью урегулирования конфликта, в него также входят Украина и Россия.

Но главной интригой встречи в Париже станет первая серьезная появление на международной арене Владимира Зеленского — новичка в политике. Для Макрона эта встреча — шанс узнать больше о Зеленском, которого даже ближайший советник назвал политически "пустой книгой", нуждающимся в помощи в "заполнении страниц".

"Для нас отношения с Францией имеют большое значение из-за ее важной роли в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также ее лидерстве в развитии единой сильной Европы, неотъемлемой частью которой является и Украина", - сказал Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины, который консультирует Зеленского.

Несмотря на все обвинения в его адрес о зависимости от олигархов и отсутствие политического опыта, рейтинги главного конкурента нынешнего президента Украины быстро растут, что дает основания уже сейчас говорить о вероятности "уверенной победы" Зеленского во втором туре выборов.

Избиратели тяготеют к Зеленскому, поскольку обвиняют Порошенко в низком уровне жизни на фоне укоренившейся коррупции и шестого года войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

"Олигарх, избранный президентом в 2014 году с впечатляющим 54-процентным мандатом, так и не смог побороть коррупцию, и теперь рассказывает избирателям, что не имел никакого представления о сделках своих близких партнеров, которые "наживались на торговле оружием по завышенным ценам", пишет газета.

Зато Порошенко продолжает убеждать украинцев, которые предпочитают ему неопытного политика, что они "потеряли контакт с реальностью", резюмирует FT.

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные результаты первого тура выборов президента и назначила второй тур на 21 апреля. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.