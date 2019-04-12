Большинство безработных просто покидает Беларусь 12.04.2019, 15:22

Фото: bortnikau.livejournal.com

В базе «тунеядцев» оказались 25 тысяч брестчан.

Почти двадцать пять тысяч человек из Бреста попали в базу «тунеядцев», сообщает «Радыё Рацыя» Им будут перечислять коммунальные платежи. Такие официальные данные озвучили местные чиновники. Председатель брестской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс отметила, что большая часть безработных просто уезжает за границу:

- Люди в поисках лучшей доли выезжают в Польшу и Украину, чтобы работать и зарабатывать деньги. Эта цифра 24 тысяч человек ужасная, ведь каждый день все говорят, что мы живем в хорошей стране, где хорошая экономика. Однако какая это хорошая экономика, когда столько людей не может устроиться на работу.

Чуть более семнадцать тысяч людей без работы выявлено в Московском районе и свыше семи тысяч в Ленинском районе. Все эти люди до 1 марта этого года не представили информации, которая бы подтверждала их занятость в регионе.