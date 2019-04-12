Казарма для районных бизнесменов 1 12.04.2019, 15:45

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Такие истории, увы, уже стали типичными для нашей страны.

Частник получил условно бесплатно дошедшее до ручки государственное здание, вложил в него немалые деньги. После чего вдруг у него начинают находить нарушения, появляются претензии, пишет «Экономическая газета».

Получите бесплатно…

Представим себе с десяток брошенных армией трехэтажных казарм в г. Марьина Горка Минской области. Внешний и внутренний вид этих зданий идеально подходит для съемки фильмов о войне – там почти все разломано, разрушено и разбито.

Однако нашлась организация (назовем ее УП «Промтехсервис»), которая решила перепрофилировать одну из казарм в многофунк­циональный комплекс с торговыми, административными и прочими помещениями, способными дать более 120 дополнительных рабочих мест в районе (это не считая того, что разрухи и неприглядных депрессивных видов в райцентре станет немного меньше).

Теперь представим, что Пуховичский райисполком разрешил, а после вложения «Промтехсервисом» 700 тыс. руб. передал своим решением здание вместе с землей, на котором оно стоит, в пользование предприятию. Обратим внимание: передана земля по отмостку, т.е. все, что под собственно зданием казармы + площадь примерно на метр от внешних стен, закатанная асфальтовым или бетонным покрытием, которое защищает фундамент и подвалы от подтекания влаги.

… и заплатите по полной

Осталось представить еще одну организацию в Пуховичском районе. Это местное управление землеустройства, которое внезапно обнаружило, что площадь переданного исполкомом «Промтехсервису» здания за счет рампы под выгрузку грузов и котельной на местных видах топлива на пару десятитысячных гектара выходит за пределы «отмостки». И работа закипела. Исполком выносит решение (задним числом) о внесении платы за право заключения договора аренды не на крохотные участки, а на все здание в сумме 41 тыс. руб.

То есть было здание, переданное «бесплатно» за 7 млрд неденоминированных рублей, к которому добавилась микроскопическая доля земельной площади. Но заплатить по итогу за аренду следует за все здание.

1 мая 2018 года «Промтехсервис» попросил отменить решение Пуховичского райисполкома в части внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка в связи с несоответствием решения действующему законодательству и дать поручение землеустроительной службе вынести на новое рассмотрение вопрос о предоставлении пред­приятию дополнительного земельного участка.

Материалы о предоставлении земельного участка РУП «Проектный институт «Белгипрозем» подготовлены в конце сентября. А решение, принятое райисполкомом, датировано второй половиной декабря 2018 года.

Аренда земли под эту пристройку стоит 41 тыс.руб. Сама пристройка стоит меньше.

Смотрим нормативно-правовые акты

Согласно п. 31 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного Указом Президента от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (с учетом изменений и дополнений; далее – Указ № 667), землеустроительная служба в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка рассматривает их, при необходимости уточняет проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка и вносит данный проект с такими материалами в местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного уча­стка для принятия необходимого решения.

Решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка должно было быть принято местным исполнительным комитетом также в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов от землеустроительной службы.

5 дней + 5 дней с одной стороны и 7 месяцев – с другой. С одной стороны, Президент и правительство Беларуси заявляют о том, что законы в стране – на уровне лучших европейских образцов.

Но исполкомы и их службы об этом (это с другой стороны), видимо, не догадываются.

Дальше – больше

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляются в аренду с внесением платы за право заключения договоров аренды этих участков, определенной в порядке, установленном Совмином, на основании кадастровой стоимости, действующей на дату подачи заявления заинтересованного лица о предоставлении ему земельного участка.

Обязанность внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков в случаях, предусмотренных подп. 7.16 п. 7 Указа № 667, определяется в зависимости от целей предоставления земельных участков, предусмотренных в этом пункте.

Для реконструкции существующего строения предприятием испрашивался только дополнительный земельный участок. Потому как еще в июле 2017 г. с Пуховичским исполкомом «Промтехсервис» заключил договор аренды земельного участка, когда и была произведена государственная регистрация права соб­ственности в отношении земельного участка.

Согласно ч. 3 ст. 31-1 Кодекса Республики Беларусь о земле не взимается плата за право заключения договоров аре­нды земельных уча­стков, находящихся в государственной собственности и предоставляемых юридическим лицам при обращении за офор­млением документов, удо­стоверяющих права на земельные участки, на которых расположены капитальные строения, принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании.

При этом законодательство Беларуси, регулирующее вопросы предоставления земельных уча­стков, не запрещает иметь юридическому лицу на праве аренды не­сколько земельных уча­стков с раз­личным целевым назначением.

Согласно постановлению Совмина от 17.10.2018 № 743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего бизнеса» все разногласия и детально неурегулированные вопросы в действующем законодательстве раз­решаются в пользу субъекта пред­принимательской деятельности.

Кроме того, на основании ч. 6 ст. 10, ч. 1 ст. 71 Закона «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь» (далее – Закон) в случае коллизии между нормативными правовыми актами субъекты правоотношений обязаны руководствоваться нормой акта, обладающего более высокой юридической силой. Кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам.

Нормативные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (возлагающие дополнительные (увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо лишающие имеющихся прав), не имеют обратной силы (ч. 2 ст. 67 Закона).

Что имеем?

Начиная с июля 2017 г. и по настоящее время «Промтехсервис», вложив 700 тыс. руб. и создав 25 рабочих мест, не в состоянии полноценно осуществлять производственную деятельность в полученном в собственность капитальном строении.

При полной загрузке объекта количество рабочих мест должно составить 100–120 работников. Но не составило, а республиканский и местный бюджеты не получают поступлений от производственной деятельности предприятия из-за бюрократических проволочек.

* * *

Достаточно взглянуть на котельную здания казармы «Промтехсервиса», которую на отопительный период «прикручивают», а по окончании отопительного сезона – откручивают. Такова ситуация, созданная чиновниками, которые обязаны оперативно решать подобные проблемы, дабы вовлечь в оборот района максимальное количество неиспользуемого имущества, создать новые рабочие места и пополнить бюджет.

Рядом с «казармой» «Промтехсервиса» стоят еще несколько казарм, переданных на баланс местным коммунальникам. Там никаких нарушений местные чиновники не нашли, хотя здания выглядят совсем плохо. Желание привести и их в порядок есть у многих предпринимателей района (и столицы).

Но действий никто не предпринимает. Все затаились и ждут «улучшения институциональной среды» на примере «Промтехсервиса», в чьей шкуре никто не желает оказаться. Описанная ситуация с казармой, «поликлиникой» (на самом деле офисным зданием, которому не хотят менять целевое назначение) предприятия «УИН», агроусадьбой «Дары Велеса» и другими объектами в Пуховичском районе вызывает недоумение. Неужели это такой процветающий регион нашей страны, которому не нужны новые рабочие места и налоги в бюджет?