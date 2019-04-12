Казарма для районных бизнесменов

Казарма для районных бизнесменов1
- 12.04.2019, 15:45
- 1,896
Такие истории, увы, уже стали типичными для нашей страны.
Частник получил условно бесплатно дошедшее до ручки государственное здание, вложил в него немалые деньги. После чего вдруг у него начинают находить нарушения, появляются претензии, пишет «Экономическая газета».
Получите бесплатно…
Представим себе с десяток брошенных армией трехэтажных казарм в г. Марьина Горка Минской области. Внешний и внутренний вид этих зданий идеально подходит для съемки фильмов о войне – там почти все разломано, разрушено и разбито.
Однако нашлась организация (назовем ее УП «Промтехсервис»), которая решила перепрофилировать одну из казарм в многофункциональный комплекс с торговыми, административными и прочими помещениями, способными дать более 120 дополнительных рабочих мест в районе (это не считая того, что разрухи и неприглядных депрессивных видов в райцентре станет немного меньше).
Теперь представим, что Пуховичский райисполком разрешил, а после вложения «Промтехсервисом» 700 тыс. руб. передал своим решением здание вместе с землей, на котором оно стоит, в пользование предприятию. Обратим внимание: передана земля по отмостку, т.е. все, что под собственно зданием казармы + площадь примерно на метр от внешних стен, закатанная асфальтовым или бетонным покрытием, которое защищает фундамент и подвалы от подтекания влаги.
… и заплатите по полной
Осталось представить еще одну организацию в Пуховичском районе. Это местное управление землеустройства, которое внезапно обнаружило, что площадь переданного исполкомом «Промтехсервису» здания за счет рампы под выгрузку грузов и котельной на местных видах топлива на пару десятитысячных гектара выходит за пределы «отмостки». И работа закипела. Исполком выносит решение (задним числом) о внесении платы за право заключения договора аренды не на крохотные участки, а на все здание в сумме 41 тыс. руб.
То есть было здание, переданное «бесплатно» за 7 млрд неденоминированных рублей, к которому добавилась микроскопическая доля земельной площади. Но заплатить по итогу за аренду следует за все здание.
1 мая 2018 года «Промтехсервис» попросил отменить решение Пуховичского райисполкома в части внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка в связи с несоответствием решения действующему законодательству и дать поручение землеустроительной службе вынести на новое рассмотрение вопрос о предоставлении предприятию дополнительного земельного участка.
Материалы о предоставлении земельного участка РУП «Проектный институт «Белгипрозем» подготовлены в конце сентября. А решение, принятое райисполкомом, датировано второй половиной декабря 2018 года.
Аренда земли под эту пристройку стоит 41 тыс.руб. Сама пристройка стоит меньше.
Смотрим нормативно-правовые акты
Согласно п. 31 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного Указом Президента от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (с учетом изменений и дополнений; далее – Указ № 667), землеустроительная служба в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка рассматривает их, при необходимости уточняет проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка и вносит данный проект с такими материалами в местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного участка для принятия необходимого решения.
Решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка должно было быть принято местным исполнительным комитетом также в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов от землеустроительной службы.
5 дней + 5 дней с одной стороны и 7 месяцев – с другой. С одной стороны, Президент и правительство Беларуси заявляют о том, что законы в стране – на уровне лучших европейских образцов.
Но исполкомы и их службы об этом (это с другой стороны), видимо, не догадываются.
Дальше – больше
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляются в аренду с внесением платы за право заключения договоров аренды этих участков, определенной в порядке, установленном Совмином, на основании кадастровой стоимости, действующей на дату подачи заявления заинтересованного лица о предоставлении ему земельного участка.
Обязанность внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков в случаях, предусмотренных подп. 7.16 п. 7 Указа № 667, определяется в зависимости от целей предоставления земельных участков, предусмотренных в этом пункте.
Для реконструкции существующего строения предприятием испрашивался только дополнительный земельный участок. Потому как еще в июле 2017 г. с Пуховичским исполкомом «Промтехсервис» заключил договор аренды земельного участка, когда и была произведена государственная регистрация права собственности в отношении земельного участка.
Согласно ч. 3 ст. 31-1 Кодекса Республики Беларусь о земле не взимается плата за право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и предоставляемых юридическим лицам при обращении за оформлением документов, удостоверяющих права на земельные участки, на которых расположены капитальные строения, принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании.
При этом законодательство Беларуси, регулирующее вопросы предоставления земельных участков, не запрещает иметь юридическому лицу на праве аренды несколько земельных участков с различным целевым назначением.
Согласно постановлению Совмина от 17.10.2018 № 743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего бизнеса» все разногласия и детально неурегулированные вопросы в действующем законодательстве разрешаются в пользу субъекта предпринимательской деятельности.
Кроме того, на основании ч. 6 ст. 10, ч. 1 ст. 71 Закона «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь» (далее – Закон) в случае коллизии между нормативными правовыми актами субъекты правоотношений обязаны руководствоваться нормой акта, обладающего более высокой юридической силой. Кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам.
Нормативные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (возлагающие дополнительные (увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо лишающие имеющихся прав), не имеют обратной силы (ч. 2 ст. 67 Закона).
Что имеем?
Начиная с июля 2017 г. и по настоящее время «Промтехсервис», вложив 700 тыс. руб. и создав 25 рабочих мест, не в состоянии полноценно осуществлять производственную деятельность в полученном в собственность капитальном строении.
При полной загрузке объекта количество рабочих мест должно составить 100–120 работников. Но не составило, а республиканский и местный бюджеты не получают поступлений от производственной деятельности предприятия из-за бюрократических проволочек.
* * *
Достаточно взглянуть на котельную здания казармы «Промтехсервиса», которую на отопительный период «прикручивают», а по окончании отопительного сезона – откручивают. Такова ситуация, созданная чиновниками, которые обязаны оперативно решать подобные проблемы, дабы вовлечь в оборот района максимальное количество неиспользуемого имущества, создать новые рабочие места и пополнить бюджет.
Рядом с «казармой» «Промтехсервиса» стоят еще несколько казарм, переданных на баланс местным коммунальникам. Там никаких нарушений местные чиновники не нашли, хотя здания выглядят совсем плохо. Желание привести и их в порядок есть у многих предпринимателей района (и столицы).
Но действий никто не предпринимает. Все затаились и ждут «улучшения институциональной среды» на примере «Промтехсервиса», в чьей шкуре никто не желает оказаться. Описанная ситуация с казармой, «поликлиникой» (на самом деле офисным зданием, которому не хотят менять целевое назначение) предприятия «УИН», агроусадьбой «Дары Велеса» и другими объектами в Пуховичском районе вызывает недоумение. Неужели это такой процветающий регион нашей страны, которому не нужны новые рабочие места и налоги в бюджет?