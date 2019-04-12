В Беларуси готовятся изменения в ПДД 10 12.04.2019, 15:59

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Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на переходах.

Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Соответствующие изменения предлагается внести в ПДД. Сейчас велосипедисты обязаны слезать с велосипеда и переходить дорогу пешком.

Норму о проезде велосипедистами переходов включили в проект изменений в Правила дорожного движения. О них сегодня рассказал в Палате представителей начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон, передает БелТА.

ГАИ предлагает сохранить в правилах только норму, которая обязывает велосипедистов спешиваться только на нерегулируемых переходах. При этом при подъезде к автомобильной дороге их могут обязать снижать скорость, а по переходу ехать не быстрее пешеходов.