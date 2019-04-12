закрыть
12 апреля 2019, пятница, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Беларуси готовятся изменения в ПДД

10
  • 12.04.2019, 15:59
  • 2,353

Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на переходах.

Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Соответствующие изменения предлагается внести в ПДД. Сейчас велосипедисты обязаны слезать с велосипеда и переходить дорогу пешком.

Норму о проезде велосипедистами переходов включили в проект изменений в Правила дорожного движения. О них сегодня рассказал в Палате представителей начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон, передает БелТА.

ГАИ предлагает сохранить в правилах только норму, которая обязывает велосипедистов спешиваться только на нерегулируемых переходах. При этом при подъезде к автомобильной дороге их могут обязать снижать скорость, а по переходу ехать не быстрее пешеходов.


популярное за неделю

Мнение

Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова
По-прежнему взрывоопасно
По-прежнему взрывоопасно Ирина Халип
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич