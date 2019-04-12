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Порошенко в Берлине: Дебаты нужны, чтобы не купить кота в мешке

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  • 12.04.2019, 16:29
Ангела Меркель и Петр Порошенко
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Действующий президент Украины встретился с Ангелой Меркель.

В Берлине на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель президент Украины обсудил итоги первого тура и объяснил, зачем нужны дебаты

Президентский пост в Украине может занять внесистемный кандидат, и это явление не уникально, в Европе тоже есть подобные явления. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет liga.net.

Порошенко напомнил, что итоги первого тура президентских выборов - это волеизъявление украинского народа, которое нужно уважать.

"А то, что у нас в первом туре внесистемные политики получили определенные результаты - это, по моему мнению, пример некоторых европейских стран, это не является чем-то особенным... Надо бороться за голоса избирателей. Надо начертить конкретную программу. Именно этим мы сейчас и занимаемся, чтобы были дебаты, чтобы украинцы делали сознательный выбор, не покупали кота в мешке, выбирали реального, а не виртуального кандидата", - сказал он.

Один из журналистов напомнил Порошенко о вчерашней перепалке в эфире 1+1 с конкурентом на выборах, комиком Владимиром Зеленским. Он спросил, сможет ли Зеленский, по мнению Порошенко, участвовать в переговорах на медународном уровне. На это Порошенко ответил: "Я уверен, что все все вчера видели и смоги сделать выводы".


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