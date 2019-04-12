Правозащитник: Самоубийства – индикатор проблем в экономике Беларуси 1 12.04.2019, 16:27

Людям сложно работать и зарабатывать.

Мужчины преднамеренно лишают себя жизни чаще, чем женщины, а жители деревень – чаще, чем горожане. Людям сложно работать и зарабатывать - это одна из причин ухода из жизни, пишет praca-by.info.

Экономическое положение в стране и ситуация на рынке труда играют не последнюю роль в решении человека уйти из жизни, считает член Совета профсоюза РЭП, правозащитник Андрей Стрижак.

— Многие самоубийства, связанные со сложной ситуацией на работе или экономическими причинами, скрыты, потому что не всегда люди оставляют предсмертную записку. Однако даже из того, что мы видим в сообщениях СМИ, нередко поводом для такого решения становятся экономические причины, — отмечает он.

В целом положение рядовых работников в стране постоянно ухудшается.Это подтверждает популярность краткосрочных трудовых контрактов. В таких отношениях работники находятся в постоянном стрессе из-за неуверенности в продлении контракта и уязвимом положении перед работодателем. Не облегчают работникам ситуацию и условия труда – это видно из обращений людей в независимые профсоюзы.

На работников вешают несвойственные их положению обязательства. Так было с сотрудником газоспасательной службы на Гомельщине, который погиб во время чистки коровника. Работников госпредприятий и организаций из разных сфер регулярно отправляют на сельхозработы.

— С условиями труда стало настолько плохо, что люди начали протестовать и отстаивать свои права. Как, например, недавние выступления в минских троллейбусном и автобусном парках, — рассказывает Андрей Стрижак.

Экономика загоняет людей в тупик

Из-за ухудшения экономической ситуации продолжаются сокращения работников в госсекторе, которые не компенсируются ростом частного сектора, куда могли бы перетекать трудовые ресурсы. Малые предприятия, как и индивидуальные предприниматели, тоже переживают не лучшие времена.

— Самоубийства – это индикатор, который подсказывает, что не все хорошо в датском королевстве, в том числе в экономической сфере, — считает Андрей Стрижак.

Экономические проблемы важны с точки зрения того, что люди могут не находить возможности самовыражения, а финансовые трудности подрывают положение семей, отмечает Елена Артёменко.