Канада заняла первое место в рейтинге стран с лучшим качеством жизни 1 12.04.2019, 16:48

В первой пятерке сразу две скандинавские страны.

Швеция и Дания вошли в первую пятерку стран мира с лучшим качеством жизни, согласно ежегодному рейтингу Best Coutries Quality of Life, который составляется американским журналом US News & World Report, пишет "Европульс".

Швеция оказалась на 2-м месте, Дания – на 3-м, а возглавила рейтинг Канада. В первую десятку из стран ЕС вошли также Финляндия (на 6-м месте), Нидерланды (на 8-м) и Германия (на 10-м).

В этом рейтинге оценивается, насколько странам мира удается создать комфортные условия жизни для своих граждан. Рейтинг составляется по итогам опроса жителей 80 стран мира, в 2019 году в опросе приняли участие 20 тысяч человек. Они оценивали страны по таким параметрам, как доступность работы, качество систем образования, безопасности, здравоохранения. Результаты рейтинга учитываются в рейтинге «Лучшие страны мира», где в этом году первое место среди стран ЕС заняла Германия.