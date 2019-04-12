Министр-коммунист Карпенко опять попал под раздачу 2 12.04.2019, 17:12

Игорь Карпенко

Лукашенко раскритиковал предложение министра образования.

Лукашенко сегодня на встрече с представителями IT-сообщества прокомментировал предложение министерства образования о введении в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности, сообщает БелТА.

"Сегодня чудеса читаю в каком-то СМИ (я разбирался с правительством): министр образования какое-то распоряжение издал, что учитель должен приходить в школу не раньше чем за 30 минут до начала уроков и уходить не позже чем 30 минут после окончания, ввести замдиректора по безопасности и кучу охранников в школе. Спрашивается, кто самые главные охранники в школе? Учителя. Так было у нас всегда", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что руководство школы и педагоги должны заниматься в том числе и этими вопросами. Однако некоторые учителя, по мнению Лукашенко, даже не выходят из своих кабинетов в коридор. "Кроме образования, еще и воспитывать надо. Воспитание и образование - единые процессы", - уверен он.