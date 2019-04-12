Центризбирком Израиля подтвердил победу партии Нетаньяху на парламентских выборах 12.04.2019, 17:20

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Партия действующего премьер-министра получила 26,45% голосов избирателей.

В Израиле Центральная избирательная комиссия в ночь на пятницу 12 апреля опубликовала окончательные результаты выборов в Кнессет, которые прошли 9 апреля. Об этом сообщается на сайте ЦИК, пишет "Гордон".

Так, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получила 26,45% голосов избирателей, основные соперники – партия "Кахоль Лаван" – получила 26,12%. Ультра-религиозная политическая партия ШАС – 5,99%, блок ультра-ортодоксов "Яадут а-Тора" – 5,77% голосов.

Партия "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Израиля Авигдора Либермана получила 4,02% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 68,41%.