Правительство определило список предприятий, которые «должны поделиться» 12.04.2019, 17:26

Высокорентабельные организации должны будут перечислять в бюджетный фонд часть своей прибыли.

Согласно документу, в указанный перечень входят 44 организации. Вместе они отдадут фонду 55,16 миллиона рублей, cообщает «Ежедневник».

Самый большой вклад в фонд внесет ОАО «Гомельтранснефть Дружба». У него заберут 18,2 млн рублей. Второй по размерам взнос — у БелАЗа. Он составляет 17,5 млн рублей.

В данный список также попали «Белорусская универсальная товарная биржа», «Промагролизинг», «Минский завод колесных тягачей», «Мозырьсоль», «Белмедпрепараты», «Белорусское морское пароходство», «Гродненская табачная фабрика «Неман», «Гомельжелдортранс», коммунальные унитарные предприятия «Техническое управление Мингорисполкома», «Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства».

Как сообщается, в соответствии с документом доходные предприятия должны будут перечислить в него часть прибыли по результатом работы в 2018 году.