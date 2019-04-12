Украинский политик Анатолий Гриценко объявлен в розыск в России 14 12.04.2019, 17:27

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Анатолий Гриценко

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего министра обороны Украины.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в России объявили в международный розыск, передают росСМИ. При этом Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего министра обороны Украины, которого в стране-агрессоре обвиняют якобы в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России, cообщает zn.ua.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.