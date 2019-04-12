Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР 2 12.04.2019, 17:44

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Улицы Каракаса

Фото: Наташа Писаренко / AP

Обрушение экономики Венесуэлы с 2014 года признано крупнейшим в экономической истории.

Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).

Как сообщил РБК заместитель главного экономиста IIF Серги Ланау, спад ВВП Венесуэлы к настоящему времени глубже, чем у любого государства бывшего СССР в начале 1990-х.

Наихудший провал был у Украины — более чем на 50% с 1992 по 1999 год.

Венесуэльская экономика рухнула к 2019 году более чем на 60% с 2014 года.

IIF оговаривается, что после 2016 года нет официальных оценок венесуэльского ВВП. Правительство Венесуэлы прекратило раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе, после того как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с публичным отсутствием экономической статистики.

«Опыт бывшего Советского Союза показывает, что восстановление Венесуэлы в сценарии изменения экономической политики будет небыстрым», — указывает IIF. В среднем государствам бывшего СССР понадобилось 12 лет, чтобы вернуться на докризисные уровни реального ВВП.

Ситуация в Венесуэле осложняется колоссальной гиперинфляцией. Неофициальные оценки роста цен в стране очень высоки даже по меркам гиперинфляций в странах бывшего Советского Союза и Латинской Америке в 1980–1990-х, пишет IIF. Однако история показывает, что гиперинфляция может относительно быстро закончиться при переходе к стабилизационной политике, которая обычно подразумевает либо принятие целевых уровней по денежной массе, либо установление фиксированного обменного курса валюты.