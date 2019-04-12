За взятки задержан работник Республиканского научно-практического центра детской онкологии 7 12.04.2019, 17:55

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Работник являлся председателем конкурсно-ценовой комиссии.

За получение взяток задержан работник Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом сообщает Комитет государственного контроля, пишет tut.by.

Как говорится в сообщении, Департаментом финансовых расследований КГК «выявлены факты получения взяток должностным лицом» данного учреждения

— Так, являясь председателем конкурсно-ценовой (закупочной) комиссии государственного учреждения, данный работник периодически принимал в качестве взятки денежные средства от директора иностранной организации, занимающейся поставкой в Беларусь товаров медицинского назначения. Принятие денежных средств осуществлялось за своевременную подготовку и подписание технических заданий, а также направление заявок на закупку изделий медицинского назначения, поставляемых иностранной организацией. При этом инициатива получения взяток исходила от работника госучреждения, а размеры взяток зависели от цены поставляемых изделий медицинского назначения и составляли около 5% от их стоимости.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных финансовой милицией, установлено, что с декабря 2014 года по февраль 2018 года, работник центра получил в качестве взяток от директора иностранной организации 30 тысяч долларов США. Всего задокументировано четыре факта получения взяток.

На основании собранных материалов Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении 59-летнего минчанина возбуждено 4 уголовных дела по частям 2 и 3 статьи 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подозреваемый задержан, по фактам получения взяток дал признательные показания, на его имущество наложен арест.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной