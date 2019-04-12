Социолог: Зеленский избегает дебатов, так как может потерять треть электората 17 12.04.2019, 18:02

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Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Это случится, если он озвучит конкретные планы.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский избегает дебатов, так как он может потерять треть электората если озвучит конкретные планы.

Такое мнение в интервью censor.net.ua выразила Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Избиратели Зеленского делятся так: большинство из них за европейскую интеграцию, 57%. Но где-то примерно 30% за то, чтобы не вступать ни в какие союзы. Еще процентов 12 даже есть тех, которые считают, что надо нам двигаться по направлению к России, Евразийскому союзу, - считает она.

И, знаете, интересно. Я всегда говорила, что то, что называется общее общественное мнение - это средняя температура по госпиталю, которая показывает температуру страны. Но на самом деле такой средней температуры нет. Это синтез различных мнений, которые выражают разные люди в стране. Так вот, если посмотреть на электорат Зеленского, он почти точно соответствует общему распределению по стране.

Например, что касается НАТО. Если говорить об избирателе Зеленского, 37% считают, что нам надо вступать в НАТО. Еще 37% считают, что нам не надо вступать ни в какие союзы и надо держать нейтралитет. Еще процентов 10 даже считают, что нам надо быть в военном союзе с Россией и это обеспечит нам безопасность. Что это значит? Что его избиратели на Западе и в Центре считают, что нам надо вступать в НАТО. Его избиратели на Востоке и на Юге считают, что не надо вступать в НАТО. Ну, как в целом, почти немножко меньше, чем в целом по стране за НАТО, но есть распределение. Собственно, я думаю, поэтому он и не хочет четко изъясняться, за что он, так как часть его избирателей отпадет. А он нашел такую лазейки, говорит: а я за референдум. Вот как референдум, так и будет. Он за ЕС, потому что большинство за ЕС. В том числе и большинство его избирателей. Но некоторые, кстати, против. И поэтому Зеленский избегает всякой конкретики, чтобы не отпала часть избирателей".

По мнению Бекешкиной, на стадионе не мoгут проходить серьезные дебаты с обсуждение всех ключевых вопросов.

"На стадионе, я думаю, что это будет, простите, дурдом-шоу. Я не верю, что будут какие-то серьезные дебаты. Потому что серьезные дебаты - это есть определенные вопросы, на которые отвечают один и второй. Я была свидетелем, дебатов в свое время, когда была в Штатах - как раз проходили президентские выборы (не эти, а предыдущие). Обсуждали, например, медицинскую реформу. Долго и нудно ее обсуждали, и мне было это неинтересно - потому что я там не живу. А им интересно, что будет с медицинской реформой. Или, например, проблема образования - как оно будет трансформироваться. Даже если сейчас ссылаются на Трампа ... но Трамп вполне четко высказывался, кстати. И о миграции, и о роли Соединенных Штатов, и многих напугал этим. Но он же не для нас, а для своих говорил. То есть его избиратель знал, на что он шел. И о стене с Мексикой - все он говорил. И выбор был все-таки осознанный значительной частью", - отметила социолог.