Наталью Горячко-Басалыгу арестовали на 15 суток 12 12.04.2019, 18:06

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Наталья Горячко-Басалыга

Фото: RFE/RL

Суд решил, что активистка «создавала невыносимые условия для работы прокурорских работников».

Суд Центрального района Минска приговорил активистку, защитницу Куропат Наталью Горячко-Басалыгу к 15-ти суткам административного ареста. Решение 11 апреля вынесла судья Наталья Шабуня. Активистку осудили за «мелкое хулиганство», передает «Радыё Свабода».

Заявление о привлечении Горячко-Басалыги к административной ответственности 11 марта подала прокурор отдела организации работы с обращениями граждан Генеральной прокуратуры Алла Воробьева. Поводом стал визит активистки в Генпрокуратуру 19 февраля, сообщил правозащитник Валерий Щукин, который присутствовал на заседании.

В декабре 2018 года Горячко-Басалыга направила заявление в Генпрокуратуру о том, что сотрудники милиции не вернули ей изъятый мобильный телефон.

Генеральная прокуратура перенаправила заявление в прокуратуру Минска. Об этом активистке почтой направили письменное сообщение, но она его не получила.

По словам Валерия Щукина, Горячко-Басалыга потребовала от дежурного прокурора Воробьевой копию письменного уведомления об этом.

Как утверждается в заявлении Воробьевой, Горячко-Басалыга неоднократно называла ее «слугой народа» и кричала, чем «создавала невыносимые условия для работы прокурорских работников».

24 марта активистку задержали милиционеры при попытке пройти в Киевский сквер Минска, где проходил митинг-концерт по случаю Дня Воли. 27 марта суд Центрального района направил протокол в отношении активистки на доработку.