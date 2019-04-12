Польша на 3-м месте по инвестпривлекательности среди стран своего региона 12.04.2019, 18:14

Страна получила хорошие оценки за качество персонала, наличие субподрядчиков, а также за членство в ЕС.

Польша заняла третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран Центральной и Восточной Европы и стран Балтии. Это следует из XIV конъюнктурной анкеты Польско-немецкой торгово-промышленной палаты, передает «Радио Польша».

Опрос было проведен в сотрудничестве с 14 другими двусторонними палатами в Польше.

Первое место заняла Эстония, второе — Чехия. В прошлом году Польша заняла второе место.

Польша получила хорошие оценки, в частности, за качество персонала, наличие субподрядчиков, а также за членство в Европейском союзе. Критические замечания касаются, среди прочего, регуляторной неопределенности.

Генеральный директор Польско-немецкой торгово-промышленной палаты Майкл Керн сказал, что основные отрасли промышленности, в которых было проведено исследование, — это услуги, производство, торговля, строительство, а также поставки. Более половины опрошенных хорошо оценивают состояние польской экономики.

Заместитель министра предпринимательства и технологий Польши Тадеуш Косциньский заявил, что в настоящее время продвигаются инвестиции, связанные с инновациями и передовыми технологиями.

«Мы содействуем инвесторам, которые работают с нашими вузами [...], чтобы создавать хорошие рабочие места, мы заинтересованы в сотрудничестве с местными поставщиками, и, конечно, в том, чтобы услуга или продукт были доступны не только в Польше, но и за границей», — подчеркнул замминистра.