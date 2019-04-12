«Мы показали, прежде всего «Единой России», кузькину мать» 12.04.2019, 19:01

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Анна Щёкина

Как домохозяйка на выборах бывшего ФСБ-шника одолела.

11 апреля, в Усть-Илимске, небольшом городе на севере Иркутской области, прошла церемония вступления в должность нового мэра, чье избрание удивило многих в стране, а еще больше – в самом Усть-Илимске. Мало кому до того известная даже в родном городе домохозяйка Анна Щекина выиграла выборы у представителя партии власти. Корреспондент "Сибирь.Реалий" побывал в городе четырех комсомольских строек и попытался понять, почему его жители проголосовали именно так.

Не так плохо, как рассказывают

Усть-Илимск можно обойти за день, если не переходить мост через Ангару в "старый город", застроенный в основном частными деревянными домами. Выходишь из здания автовокзала – до мэрии проще пешком, оттуда до центрального сквера – рукой подать. Однако приезжим надо приготовиться к тому, что местные жители будут их пристально разглядывать: чужаков здесь не то чтобы не любят, но сразу замечают. Все друг друга знают, если не по фамилиям, то в лицо. Хотя город по численности населения – 82 тысячи человек – стоит на четвертом месте в области, сразу после Иркутска, Ангарска и Братска. Как самый северный из них, Усть-Илимск часто называют "проблемным" или даже "кризисным". На это устьилимцы сильно обижаются и уверяют, что в их родном городе все "не так плохо", как рассказывают в разных СМИ после нашумевших местных выборов. Такие публикации здесь часто называют "политическими происками".

Парк в центре "нового" Усть-Илимска

Бывший мэр Усть-Илимска (с 1991 по 1997 гг.) и будущий вице-мэр города Анатолий Дубас уверен, что, если бы все налоги местных предприятий оставались в бюджете Усть-Илимска, город жил бы вообще прекрасно.

– Если у нас никто не будет деньги забирать, ни в какие бюджеты, если все налоги оставят нам, то Усть-Илимску денег хватит, чтобы жить спокойно. А он в принципе и сейчас так живет: у него гидроэлектростанция стоит, Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, целый ряд средних и малых предприятий, которые достаточно хорошо работают. Доля среднего и малого бизнеса на сегодня, наверное, уже превысила 50%, – рассуждает Дубас.

По словам местных жителей, Усть-Илимский лесопромышленный комплекс (один из шести филиалов группы "ИЛИМ", принадлежащей швейцарской компании Ilim Holding, равные доли которой принадлежат американской International Paper и группе российских акционеров) по-прежнему остается градообразующим предприятием, и устроиться туда мечтает если не каждый второй устьилимец, то каждый третий точно.

Лесоперерабатывающий комплекс - градообразующее предприятие Усть-Илимска

– А что, зарплаты там хорошие – 80–100 тысяч рублей в среднем. Все льготы есть, жилье молодым специалистам предоставляют, – рассуждает председатель профсоюзной организации "Илима" и опытный политик (трижды выдвигался в депутаты думы Усть-Илимска – от КПРФ, "Справедливой России" и самовыдвиженцем) Иван Зайцев.

При этом молодежь из города все равно бежит.

Татьяна Костицына

– Да, у нас это большая базовая проблема. Вообще в Усть-Илимске есть три стереотипные беды, про которые мы говорим всем приезжающим. Первая – это плохие дороги, трасса Братск – Усть-Илимск, к примеру. Вторая – аэропорт, из которого в советские времена летали самолеты в разные города и регионы, а сейчас – только до Иркутска. И третья – дефицит кадров, – говорит Татьяна Костицына, экс-депутат гордумы Усть-Илимска. – Вообще Усть-Илимск – это географический тупик. Мы ограничены во всех ресурсах. И особенно – в трудовых ресурсах. Просто физически не хватает людей. Молодежь стала массово уезжать, когда у нас позакрывали филиалы вузов. И я тоже была за то, чтобы их закрывать, потому что мы не обеспечивали достойное качество образования. Но в итоге мы потеряли молодых людей, которые после вуза остались бы на нашем предприятии. Они уезжают учиться в тот же Иркутск и с концами. Я директор информационного центра "ИЛИМ", который выпускает газеты. В этом году столкнулась с тем, что не могу найти журналистов. С врачами – беда. С инженерами тоже. Да во всех отраслях такая ситуация. Хотя зарплаты предлагаем высокие. Оттого и цены выше в Усть-Илимске.

Цены здесь, действительно, на 30–50% выше, чем в Иркутске, на все.

Сейчас в городе запускается новый инвестиционный проект группы "ИЛИМ" – "Большой Усть-Илимск" – картонный завод, по мощности сопоставимый с уже действующим ЛПК, ради которого и строили Усть-Илимск в середине 70-х годов.

– Это и диверсификация товарной продукции, и развитие города. Но дальше что? Ну, ладно, строителей привезут. А кто работать на заводе будет? У нас жуткий демографический кризис.Так что мы – город ограниченных ресурсов, начиная с трудовых. – говорит Костицына.

Проходная градообразующего ЛПК находится в 20 километрах от центра Усть-Илимска. Таксист Александр, проклиная дороги – год назад положили, а уже колея пошла, все сыпется – сообщает, что устроиться на комбинат "не проблема".

– На ЛПК, в принципе, молодежь охотно берут на работу. Главное – отучиться. Но начинают все с низов, однозначно, – говорит Александр – Работа-то, может, и есть, а процентов 30–40 устьилимцев все равно хотят уезжать. Отсюда и новостроек в городе нет. А что тут может держать: для молодежи ни развлечений, кроме одного ТЦ и кинотеатра, ни развития. Даже дорог нормальных нет. Да не из-за климата они портятся! В соседнем Братске трасса, мы ее в народе зовем "5 минут Америки" – сколько лет лежит, по-прежнему качественная дорога. А климат у нас одинаковый.

По словам главврача городской поликлиники, депутата Усть-Илимской думы от "ЕР" ​Феодосии Стрекаловской, дефицит кадров в медучреждениях города пока "с трудом прикрывают" мигранты из стран Средней Азии.

– С запада России молодежь на север ехать совсем не хочет. В середине марта была на медицинском форуме в Красноярске, раздала студентам, выпускникам свой телефон, звала в Усть-Илимск – ни один не перезвонил. Хотя и зарплаты сопоставимые, и жильем обеспечить готовы, а главное – есть возможность для профессионального роста. В том же Красноярске или Петербурге ты несколько лет будешь смотреть в спину специалиста, а здесь за пять лет сам станешь опытным врачом. И городок у нас уютный. Но едут к нам в основном специалисты из ближнего зарубежья.

Жилые дворы Усть-Илимска

"Не учли особенности" или грязные технологии "в сетке"

Наши собеседники и сами не знают, что больше повлияло на исход выборов: принудительные снятия в ходе предвыборной гонки известных кандидатов – оппонентов кандидата "Единой России", или "некрасивый отвод" предыдущего мэра Тулубаева. Но все согласны, что оба эпизода "сильно подпортили" репутацию партии "Единая Россия" в Усть-Илимске и ее кандидата Сергея Зацепина.

В конце февраля Усть-Илимская городская избирательная комиссия отказала в регистрации выдвиженцу от партии "Родина" Анатолию Дубасу по причине "отсутствия необходимых документов". Дубас обратился в Усть-Илимский городской суд с иском, но суд его не удовлетворил. В середине марта суд Усть-Илимска отменил решение избиркома о регистрации самовыдвиженца, финансового директора компании "ГАРД" и депутата думы Усть-Илимска Наиля Гарипова, признав часть подписей в его поддержку недействительными. Сам Гарипов пытался через суд признать незаконной регистрацию кандидата от "Единой России" Сергея Зацепина, но ему в иске отказали.

В Усть-Илимск приехал цирк

В итоге в избирательном бюллетене остался Сергей Зацепин и три малоизвестных жителям Усть-Илимска кандидата. Две из них – Анна Щекина и Екатерина Сазонова – в графе "место работы" указали "домохозяйка", а Ирина Кондратьева, выдвинутая "Справедливой Россией", – продавец. Принудительные отводы Дубаса и Гарипова стали, по мнению активистов города, "спусковым крючком" для протестного голосования и победы Щекиной, которая сама во время избирательной кампании призывала в соцсетях не голосовать за нее. "Партия обязует, мы идем. Устав и все прочее... Поэтому и призываю мою кандидатуру даже не рассматривать", – писала накануне голосования кандидат в мэры.

– Усть-Илимск оставили без выборов, поэтому Усть-Илимск показал, прежде всего "Единой России", кузькину мать: не надо относиться к народу как к быдлу. Вот и все, – объясняет Костицына победу мало кому известной Щёкиной, набравшей 43,8% голосов на фоне 37,3% голосов, отданных кандидату "ЕР", председателю думы Усть-Илимска Сергею Зацепину.

Даже пенсионная реформа не так разозлила устьилимцев, как "бесстыдство" местных представителей партии, уверена экс-депутат.

– Политтехнологи "Единой России" были застуканы с фальсификацией бюллетеней – есть два видео об этом, много шума оно наделало среди горожан. Однако сама я все равно сильно удивилась величине протеста. Усть-Илимск ведь город уникальный, это городе четырех комсомольских строек, к нам ехали люди со всего Союза сюда. И устьилимцы люди очень спокойные, их сложно расшевелить. Даже на антипенсионный митинг горожане только однажды вышли – в июне на акцию профсоюза. И когда Сокол (секретарь иркутского отделения "Единой России". – СР) приезжал к нам по поводу пенсионной реформы давать пояснения, успокаивать – жители пришли, по очереди задали вопросы, ответы и объяснения выслушали спокойно, без волнений, разошлись, – вспоминает Стрекаловская.

Татьяна Костицына тоже подчеркивает, что Усть-Илимск – спокойный и терпеливый город, но после предыдущих выборов мэра в 2015 году в городе началось "бесстыдство "Единой России", и терпение горожан лопнуло.

Одна из центральных улиц Усть-Илимска

– Мы, устьилимцы, работаем, нам некогда заниматься политикой. Мы верим президенту, ругаемся на власть на местах, которая не удовлетворяет и не отвечает на какие-то наши нужды, но продолжаем работать. Но уж сильно, откровенно по-хамски они себя начали вести 4 года назад, когда в региональном отделении партии даже вынуждены были отменить результаты праймериз. (в 2015 году итоги внутрипартийных выборов "ЕР" были аннулированы из-за многочисленных нарушений – СР). Мы ясно почувствовали, что нами просто манипулируют. В прошлые выборы мэра впервые у нас заработала и так называемая "сетка": кандидат платит первым десяти избирателям, "продавшим голос", они приводят каждый еще по 10 и т. д. У нас на выборах были "карусели" и всяческие грязные технологии, – вспоминает Костицына.

Предыдущий мэр Усть-Илимска, 67-летний Вакиль Тулубаев был выдвинут в кандидаты на пост градоначальника от партии "Единая Россия", в 2015 году он выиграл выборы, однако в середине января следующего года ушёл в отставку с должности мэра. Дума Усть-Илимска дважды в течение года поставила работе городской администрации оценку "неуд". Мэрия оспаривала решение депутатов в суде, но безуспешно. Большинство опрошенных уверены, что "отвод" мэра стал результатом интриг именно Сергея Зацепина, с 2012 по 2016 годы главы ФСБ по Иркутской области, а сейчас председателя думы Усть-Илимска шестого созыва, главы комиссии по контрольной деятельности и противодействию коррупции и экс кандидата в мэры.

– Большинство той думы, что собралась у нас пять лет назад, составляют "единороссы". Это убогая в интеллектуальном смысле дума: говорю о большей части депутатов, есть пять-шесть здравых, но они всегда проигрывают в ходе голосований, – говорит Костицына. – И эта дума, выбранная при помощи грязных технологий, быстренько избрала своим председателем Зацепина, который грязно победил на довыборах – заскочил в городской парламент, когда Тулубаев вышел из него, став мэром. Победил он очень грязно, противно. И все об этом знали, но мы же спокойные... И потом началась личная истерика Зацепина на предмет "неудов" администрации. Администрация работала: да, о развитии города они могли бы думать и активнее, но сохраняли текущее состояние на достойном уровне. У нас даже устьилимцы это поняли нынешней зимой, побывав в Питере, Москве и ряде европейских стран. Вернулись, а у нас, в отличие от них, чищенные от снега дороги.

С тем, что мэра "некрасиво изгнали", согласны практически все опрошенные, включая однопартийцев самих "гонителей".

– Устьилимцы были категорически против отставки мэра. Его вынудили уйти. Но мы все молчали, говорили: "Ну, посмотрим..." А потом дальше все и завертелось – начались судебные снятия кандидатов-оппонентов и т. п. Они уже решили, что держат Бога за бороду, – говорит Костицына.

Дубас также считает, что людям просто надоели "черные технологии", которые они наблюдают на каждых выборах в Усть-Илимске последние 5 лет. Сам он еще 2018 году перешел из "ЕР" в партию "Родина", политологи связали это тогда с его поражением на праймериз "ЕР" перед выборами в Заксобрание Приангарья.

Вице-мэр Усть-Илимска Анатолий Дубас

– Подкуп и все остальное надоело. Кроме того, люди, пришедшие к власти, не видят перед собой людей. Они считают, что им всё позволено, а все это прекрасно видят. Ноль без палочки, а он уже куда-то лезет. Почему должен быть приоритет только у одной партии? Приходят, показывают: этот у тебя будет губернатор, этот у тебя будет депутат Государственной думы, это у тебя будет депутат Заксобрания. Что значит будет? Всех их должны выбирать. На сегодня люди увидели хоть какую-то альтернативу в Анне Игоревне Щёкиной. Да, я объяснил, что мы вместе будем работать, и люди увидели хоть какую-то перспективу, грубо говоря, свет в окне, и они туда пошли. Если бы не это, у нас было бы 10 тысяч порванных бюллетеней с "камасутрой" (избиратели в Усть-Илимске испортили почти 2 тысячи бюллетеней, в том числе рисуя всяческие скабрезности из-за отсутствия графы "против всех". – СР). А две тысячи избирателей, которые все-таки пришли и все зачеркнули, – это люди, которые завтра могут выйти на своего рода Болотную площадь в Усть-Илимске или даже в Иркутске, – убежден Дубас.

Памятник "Кандалы", посвященный русскому прозаику, поэту и философу Александру Радищеву, за роман "Путешествие из Петербурга в Москву" отправленному в ссылку на 10 лет в Илимский острог

"Три часа радости, а потом задумались"

Из 20 устьилимцев, опрошенных корреспондентом "Сибирь.Реалий" прямо на улицах города, только пятеро сообщили, что ходили голосовать. Примерно такое же соотношение показала явка на выборах – 24 марта на участки Усть-Илимска пришли 32,7% всех имеющих право голоса. Однако из этих пяти проголосовавших двое сказали, что голосовали за Щёкину, зная, что "за ней стоит Дубас".

Одна из четырех комсомольских строек Усть-Илимска – ГЭС

– Результаты выборов меня разочаровали – выборы мы провалили. Разговаривала со многими знакомыми: голосовали в основном за ЛДПР, и так получилось, что партию на этих выборах представляла Щёкина. Была бы на ее месте Иванова, Петрова, да тот же Зацепин – проголосовали бы за них. Там каждый кандидат несколько раз из партии в партию перебегал. Дали людям выбор без выбора, – объясняет свое протестное неголосование жительница Усть-Илимска по имени Анастасия.

Анна Щёкина, в отличие от Зацепина, родом из Усть-Илимска. 28-летняя кандидат начала свою кампанию за три дня до начала выборов – 21 марта. "Да, я молодой политик, у меня мало опыта, но в свои 28 лет я являюсь руководителем местного отделения партии ЛДПР и помощником депутата Государственной думы Федерального Собрания Андрея Лугового по работе в Иркутской области. Я уверена в своих силах, я уверена, что все получится. Потому что со мной идет сильная команда, опытные политики, патриоты своего города", – обратилась кандидат к избирателям. С тех пор новоизбранный мэр не делала официальных заявлений и регулярно отказывалась от общения с журналистами, сбрасывая телефонные звонки. Делает она так и сейчас. Устьилимцы, знакомые с ней лично, говорят, что Щёкина просто сама "в шоке" от своей победы и еще не знает, а "что, собственно, говорить".

Анна Щёкина на церемонии вступления в должность мэра Усть-Илимска

При этом с 2011 года Анна Щёкина формально восемь раз участвовала в выборах различных уровней. В 2014 году она была зарегистрирована кандидатом на выборах депутатов гордумы Усть-Илимска, а в 2018 году баллотировалась в Заксобрание Иркутской области, участвовала в выборах за посты глав поселков Эдучанка и Железнодорожный – все от партии ЛДПР.

председатель профсоюзной организации "Илима" Иван Зайцев

– Там особой цели не было. Партия сказала, надо поучаствовать – Анна выдвинулась. Да, и так 8 раз, – объяснил Иван Зайцев.

Большинство прохожих на улицах Усть-Илимска признаются, что на выборы они вообще не ходили, потому что "смысла нет, один вор ушел, другой пришел – ничего не меняется". Проголосовавшие же за Щёкину, признаются, что сомневаются в ее способностях, даже несмотря на поддержку опытного Дубаса, но в остальных "сомневаются еще больше".

– Образование Щёкиной не дотягивает. 28 лет – какой опыт у нее? Да пока она его наберет, весь Усть-Илимск развалит. Ей будут командовать, а не она будет. Она такая же подставная кукла, как и остальные две. Только стоят за ними другие, а не Дубас. И ничем особенным он не лучше остальных: в свое правление развалил много заводов – а у нас и пивзавод был, и рыбзавод, мясокомбинат и хлебокомбинат. Все растащили. Я почти коренная жительница Усть-Илимска, на любые выборы охотно хожу. Но вот в этот раз с трудом себя заставила, потому что мне не понравилась эта фикция, когда отстраняют почти всех кандидатов, а после из оставшихся "технических" пытаются изобразить реальных. Это обман. Вот была бы графа "против всех", я бы ее выбрала. Но если ее вписать самой – бюллетень будет считаться испорченным, – негодует пенсионерка Елена Семенова, "на безрыбье" проголосовавшая все же за Щёкину.

А Татьяна Костицына говорит, что, напротив, очень "уважает Дубаса за грамотность и честность, за то, что он в конце 90-х гг. сохранил основное предприятие города", но к концу беседы признается, что и ее итоги выборов "смущают". Несмотря на то, что победу одержал кандидат, за которого голосовала.

– Сначала были три часа радости по поводу того, что мы "наказали" "Единую Россию". А затем мы, взрослые люди, задумались: "А что будет дальше?" И вот здесь, думаю, Усть-Илимску могла бы помочь государственная власть. Например, одолжить бы нам какого-нибудь "лидера России". Желательно не из Иркутской области. Потому что в Иркутской области, как и в Усть-Илимске, достаточно низкий профессиональный уровень политических элит, независимо от партий. Навык говорильни у них только развит, – говорит Костицына.

Сам же "серый кардинал" (как его называют в Усть-Илимске) Анатолий Дубас вовсе не считает, что их с Щёкиной тандему нужна помощь со стороны в управлении городом.

– Никаких перемен и резких действий. Знаете, как говорят: не дай бог жить в период перемен или всяких потрясений. В городе не так все плохо, как рисуют некоторые товарищи, в городе работала нормальная команда, она и сейчас работает. Каких-то тонких мест или аварийных участков нет. Нормальная планомерная работа, нормальные отношения с предприятиями, предпринимателями, нормальные отношения с бюджетниками, остальными горожанами. Осталось выстроить нормальные отношения с органами исполнительной и законодательной власти Иркутской области, с думой города. А дальше простая текущая работа: ремонтируем дороги, готовим школы к новому учебному году, подготавливаем жилье к отопительному сезону, занимаемся спортивными сооружениями – все по плану. Земля треснула, надо яму засыпать – такого нет, – успокаивает Дубас. – Самое главное – не воровать, не делать "откаты" и никого не "крышевать". Работай с госпрограммами, работай с правительством, работай с депутатами – все, больше ничего не надо!

В центре Усть-Илимска

Устьилимцы не то чтобы сильно верят в такую политическую программу, но и других вариантов не видят.

– От Щёкиной и Дубаса ничего особо люди не ожидают. Они обещают, что будут стараться для города что-то делать. Но пока это только слова, они должны быть подтверждены каким-то действиями. – говорит местный житель Александр, отдавший голос за Щёкину. – Народ зол – об этом говорит 10% испорченных бюллетеней. Устали разочаровываться: обещают одно – получается другое. Но что делать, мы готовы еще немного подождать, вдруг что-то изменится к лучшему.

Анна Щёкина на церемонии вступления в должность мэра Усть-Илимска

11 апреля, в доме культуры "Дружба" Усть-Илимска прошла официальная процедура вступления в должность нового мэра. ​Анна Щёкина произнесла торжественную присягу и обратилась к горожанам.

– Спасибо всем моим землякам, кто поддержал меня на выборах. Должность мэра – это большая ответственность и большая честь для меня. Я готова работать на этом посту на благо Усть-Илимска и приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. И конечно, особое внимание я уделю тому, чтобы в моей команде работали только лучшие профессионалы своего дела и настоящие патриоты нашего города и страны, – сказала мэр Усть-Илимска.

По словам очевидцев, на церемонии "девочка очень волновалась".