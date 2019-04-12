В Беларуси стали подделывать 100-рублевую банкноту 1 12.04.2019, 19:29

Банковские работники также нашли поддельные 50-ти рублевые и 20-ти рублевые банкноты.

В Беларуси впервые выявлена поддельная 100-рублевая банкнота. Об этом сообщается в обзоре Нацбанка о выявленных в 2018 году поддельных денежных знаках, которые получили коммерческие банки, пишет tut.by. В банковской системе в прошлом году было обнаружено 11 поддельных белорусских рублей образца 2009 года (в 2017 году — 23), которые впервые пополнились банкнотами номиналом 100 и 5 рублей.

В 2018 году, констатирует Нацбанк, выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 рублей, три — номиналом 50 рублей, пять — номиналом 20 рублей и две фальшивые банкноты номиналом 5 рублей.

Согласно данным Нацбанка, всего по итогам 2018 года банковскими работниками было выявлено 900 поддельных денежных знаков (здесь учитываются как белорусские рубли, так и валюта), из которых 894 — поддельные банкноты, 6 — поддельные монеты. По сравнению с 2017 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 13%.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США — 52,8%. Доля поддельных российских рублей составила 30%, поддельных евро — 13%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) — 2,3%», — сообщает Нацбанк.

Доля поддельных белорусских рублей в общем объеме выявленных подделок составила 1,9%.

Больше всего банковские работники в 2018 году выявили поддельных банкнот номиналом 100 долларов и 5000 российских рублей — соответственно 436 (в 2017 году — 449) и 196 (221) банкнот.

Таким образом, на банкноты номиналом 100 долларов и 5000 рублей пришлось более 70% общего числа выявленных подделок.

Поддельную валюту изготавливают, как правило, на высококачественном полиграфическом оборудовании. Белорусские банкноты подделывают более простым способом — рисуют или печатают на обычных принтерах в домашних условиях.

В ГУБЭП МВД ранее предупреждали, что за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.