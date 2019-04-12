Министр иностранных дел Польши: ЕС может принять новых членов в 2025 году 12.04.2019, 19:33

Яцек Чапутович

Варшава поддерживает стремление к вступлению в ЕС западно-балканских государств.

Варшава поддерживает стремление к вступлению в ЕС западно-балканских государств, — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече глав МИД стран Берлинского процесса, передает «Радио Польша».

Берлинский процесс – это инициатива правительства Германии, поддерживающая региональное сотрудничество на Западных Балканах и политику расширения Европейского cоюза. Процесс был начат в августе 2014 года в Берлине. Следующие саммиты состоялись в Вене, Париже, Триесте и Лондоне.

Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша принадлежит к тем странам, которые хотели бы скорейшего присоединения стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии к Европейскому союзу.

В документах Европейской комиссии названа дата этого события — 2025 год. Министр иностранных дел Польши, однако, уточнил:

«Это не так уж далеко отстоящая от нас дата, чтобы обеспечить членство в ЕС для первых желающих войти в союз стран, наиболее продвинутых. Однако со стороны моих западных коллег я не вижу оптимизма и замечаю беспокойство в отношении этой даты. Первые в очереди в ЕС страны могут быть не только не готовы к принятию в союз, но и сам ЕС может быть к этому не готов».

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, в свою очередь, отметил, что европейская перспектива для Западных Балкан — это то, что должно быть не только обещанием для стран региона, но и тем, что отвечает интересам Евросоюза.

Хейко Маас подчеркнул, что одной из наиболее важных проблем в регионе Западных Балкан являются неразрешенные конфликты и необходимость примирения враждовавших государств:

«Путь к примирению с соседом необходим: если кто-то не ищет такой путь, он застрянет в прошлом, в том числе с точки зрения экономики и благосостояния общества».

Министр иностранных дел Германии отметил соглашение между Северной Македонией и Грецией в качестве примера того, как «добрая воля позволяет добиться успеха».

В июле этого года в Познани пройдет саммит Западных Балкан.