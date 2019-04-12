Топ-5 хороших фильмов для просмотра вечером 12.04.2019, 19:46

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Если вы не знаете, что посмотреть вечером – эта подборка фильмов вам пригодится.

Тем, кто сегодня и на выходных вечером останется дома, сайт segodnya.ua предлагает интересную подборку:

"Двое на дороге", 1967

Переживающие кризис супружеской жизни, Марк и Джоанна Уоллес отправляются отдохнуть на французскую Ривьеру, место их знакомства. Будучи студентом, Марк, изучавший памятники европейской архитектуры, встретился там с веселой компанией девушек-музыкантов. Главную рoль в фильме исполнила неповторимая Одри Хеберн.

"Врожденный порок", 2014

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе в конце 60-х. Главный герой Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска.. Его разыскивает бывшая подруга, которая вскоре исчезает вместе со своим новым богатым поклонником. Ларри начинает расследовать дело.

"Сумасшедшее сердце", 2009

Джефф Бриджес получил "Оскар" за роль в фильме. Фильм был снят за 24 дня. Отис "Бэд" Блэйк – 57-летний стареющий алкоголик, когда-то известный кантри-певец. Теперь он зарабатывает на жизнь игрой на гитаре в маленьких городских барах, в юго-западных Соединенных Штатах. Имея серию неудавшихся браков, Бэд остался без семьи. У него есть 28-летний сын, которого он не видел 24 года. В основном Блэйк разъезжает с гастролями, останавливаясь в дешёвых мотелях и в одиночку путешествуя в своём старом автомобиле. Появляется Джин Крэддок (Мэгги Джилленхол), молодая разведенная журналистка, с четырехлетним сыном Бадди (Джек Нэйшн). Она берет интервью у Блэйка, с чего и начинаются их отношения.

"Опустевший город", 2007

Трогательная история. Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как никогда испытывают потребность в преданном друге.

"Мой единственный", 2009

Главная героиня Анн Деверо катит по восточному побережью, переезжая из города в город и пытаясь отыскать богатого мужа, который обеспечил бы ей и двум ее сыновьям счастливую жизнь. Кстати, в этом фильме привычный нам "мистер Биг" из "Секса в большом городе" предстает в необычном амплуа. Такая же здесь и Рене Зеллвегер.