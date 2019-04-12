Правозащитник Павел Левинов лишил премии витебского судью? 4 12.04.2019, 19:57

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Павел Левинов

Фото: DW

Профпригодность судьи под вопросом.

Правозащитник из Витебска Павел Левинов просил Верховный суд рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности витебского судьи Ильи Белоуса (суд Октябрьского района), который наделал много ошибок и недостатков в одном из постановлений по административному делу. Витебский облсуд пообещал, что нарушения судьи отразятся на его премии, пишет «Витебская весна».

Павел Левинов сообщил в Верховный суд, что судья Илья Белоус в постановлении от 14 марта 2019 года исказил фамилии пострадавших ( «Кругликов» вместо «Круглик» и т.д.), а одной из них даже «изменил» пол. Правозащитник просил рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности судьи Октябрьского суда Витебска Ильи Белоуса.

На обращение в Верховный суд ответили из Витебского областного суда. Первый заместитель председателя облсуда Анатолий Фоменко признал, что «при изготовлении постановления судьей Белоусом И.В. были сделаны технические описки в фамилиях потерпевшей и свидетелей».

«Нарушение, сделанное судьей Белоусом И.В., будет учтено при его ежемесячном премировании», - говорится в ответе из областного суда.

Описки и ошибки в постановлении обещают исправить.

Напомним, судья Илья Белоус 11 апреля оштрафовал витеблянина Владимира Кийко за фото с бело-красно-белым флагом. В феврале 2018 года именно этот судья рассматривал дело, возбужденное в отношении витебских журналистов Виталия Скрыля и Владимира Лунева. Белоус оштрафовал их в общей сложности на 1200 рублей - за якобы незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. На взгляд правозащитников, эти дела имели политический характер.