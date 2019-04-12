В Париже началась встреча Порошенко и Макрона 1 12.04.2019, 20:05

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Фото: Twitter / Петр Порошенко

Президент Франции принимает украинского главу государства в Елисейском дворце.

Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон проводят переговоры в Елисейском дворце в Париже. Французский президент встретил украинского коллегу на крыльце своей резиденции вечером в пятницу, 12 апреля, пишет «Зеркало недели».

"Рад встрече с искренним другом Украины Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Порошенко в Twitter.

Перед встречей с Порошенко Макрон принял в Елисейском дворце кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В пресс-службе президента Французской Республики сообщили, что встречи инициировал Макрон, чтобы "напомнить о приверженности Франции к Украине и ее готовности видеть Украину, которая движется вперед".

В свою очередь, Порошенко 12 апреля провел встречу еще и с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию в Донбассе, давление на РФ для освобождения украинских узников Кремля и возобновление переговоров в "нормандском формате".