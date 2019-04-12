Как в Любашках вторые сутки ищут двухлетнего малыша 1 12.04.2019, 20:26

Задействован даже детектор лжи.

Последний раз маленького Ваню, которому в мае исполняется два года, его мама Алена видела два дня назад. Пока женщина готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Где он, что с ним — не знает никто, пишет tut.by.

Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, идут поиски. Милиция, спасатели, волонтеры, казалось бы, прочесали каждый сантиметр, но ничего не нашли. Близкие мальчика уверены: их Ваню кто-то украл и увез. «Он у нас контактный, — описывает характер сына Алена. — Покажешь ему конфету — и он уже идет к тебе».

Мальчика ищут двое суток

Деревня Любашки маленькая и, считай, безлюдная. Тут всего одна безымянная улица, но на ней встречаешь много детей. Здесь живет шесть или семь многодетных семей. Еще из местных — пара пенсионеров, в сезон приезжают дачники.

Почти каждый друг другу сын, брат или сват. Живут небогато, но дружно. И хотя их дома стоят в разных частях деревни, дети без проблем и без страха ходят друг к другу в гости. Бояться, говорят взрослые, тут нечего. Тут все, говорят, свои.

Со среды центр деревни сместился к дому Волошиных. Тут родственники, милиция, спасатели. В пятницу утром с родителями пропавшего мальчика работает психолог.

— Сейчас они пообщаются, и Алена с вами поговорит, — на подходе к дому встречаем Ивана Волошина, дедушку пропавшего ребенка. — Пусть больше людей узнает, может, кто поможет хлопца найти.

Маму Вани зовут Алена, папа — Виктор. 20-летний отец — животновод в местном хозяйстве, 18-летняя мама сидит дома с детьми. У Ванечки еще два родных брата и сестра, старшему ребенку в семье — 4 года, младшему — 4 месяца. Пропавший мальчик — третий по счету. В мае ему исполнится два года.

Двор Волошиных не огорожен забором. Здесь у деревянной хаты 10 апреля мальчика и видели в последний раз. Он играл с детьми во дворе. Ближе к трем мама забрала его переодеть. Сын играл в комнате, Алена пошла готовить. Как и когда Ваня вышел из дома, она не знает.

— Он очень любит бегать с мячом. Возможно, и выбежал погулять, — описывает те события Алена. — Бегал с другими детьми, мы без внимания (оставили. — Прим. ред.). А сами с мужем пошли возле дома перед Пасхой убирать. В какой-то момент смотрю: Вани нету. Я давай везде его искать. Тут как раз зашел племянник мужа Рачик, спрашиваю: «Ты малого не видел?» Он: «Так Олеся (младшая сестра Виктора. — Прим.) его к батьке домой забрала». Ну я без внимания: забрала и забрала. Ей 14 лет, что она, ребенка не досмотрит? Мы давай дальше убирать.

Мальчика ищут сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры

Ближе к вечеру мама с папой решили, что сыну пора домой, позвонили Олесе. Оказалось, ребенок не у нее и к себе она его не забирала. Виктор за велосипед — и к ним. Мальчика нет.

— Мы собрали всех, стали Ваню искать по всем Любашкам, — вспоминает тот день Алена. — Все осмотрели: дворы, сараи — нигде его нет. Тогда и сообщили в милицию.

«Кто-то увидел и увез»

Родные рассказывают, что весь вечер среды и ночь на четверг в деревне искали Ваню. К пятнице тут проверили сараи, склепы, дворы, колодцы, водолазы исследовали прилегающую к Любашкам канаву, но ничего.

— Ни тела, ни крови… — рассказывает тетя Алены Рада. — Хоть бы что-то от одежды… Уже искали в интернете экстрасенса. Чтобы хоть он сказал, что с нашим мальчиком.

Дети, с которыми он тогда играл, тоже не знают, где Ваня. То тут был, говорят, то туда пошел, показывают. Самому старшему из них четыре, спрашивать у них что-то сложно.

— Да украли его, — подключается к разговору Радик, еще один из родственников. С ним подходит многочисленная родня Волошиных. Версия у них та же: «Ребенка украли».

— Да он дальше соседнего двора никогда не уходил, — описывает поведение сына Алена. — Он же совсем маленький. Только "мама-папа" говорит. А без Вити вообще ни есть, ни спать не мог.

— А кто его мог украсть?

— Здесь, бывает, катаются машины, — показывает рукой на дорогу Алена. — Цветы продают, галоши. У меня есть тетка, мы с ней не общались, и детей моих она не видела. А как все это началось — вчера к нам приехала. Мы ей фото Вани показали, она говорит в среду, когда сын пропал, в их деревне люди цветы к Радунице продавали, так у них в машине мальчик, похожий на нашего Ваню, сидел, плакал.

— Я же все время хлопцев просил: не выкладывайте вы моих детей во «ВКонтакте», — говорит Виктор, папа мальчика. — Но им же все равно. Кто-то увидел Ваню и увез.

Родные семьи чуть позже расскажут: родители очень переживают. Мама почти всегда плачет, оба почти не спят и ничего не едят.

— Милиция и нас подозревала, вчера возили на детектор лжи, — сдерживать эмоции Алене все сложнее. — Устройство показало: все хорошо. Ну а что оно должно было показать? Если я цыганка, я что не люблю своих детей? И я, и Витя — мы же тоже люди, почему к нам нет сочувствия?

«Тут уже все проверили. Нигде хлопца нет»

На самом деле помочь семье пытаются многие. Только вчера, говорит староста деревни Михаил Куделько, «ребенка искало где-то сто человек».

В пятницу утром на месте работало примерно 50 специалистов. Милиция и добровольцы исследуют деревню и прилегающую территорию, следователи и эксперты — осматривают дома.

Чуть позже на помощь подъедет еще около 30 человек.

Алексей Жданович, доброволец поисково-спасательного отряда «Ангел», специально отпросился с работы. А как, говорит, не приехать, «если пропал дитенок»?

— Сейчас тут около 10 добровольцев, чуть позже подъедут еще, — стоя среди поля, описывает он обстановку. — Вчера ребята общались с местными, начали прочесывать «квадраты» рядом с Любашками. Тут близко ферма, сегодня работаем в том направлении. Стараемся проверить территорию, куда ребенок только мог зайти.

Куда мог зайти мальчик, представить сложно. Вокруг лес, поле и канава.

К полудню пятницы волонтеры прочесали около восьми километров полей. Несмотря на холод, искать ребята собираются «до победы». Версий о том, что могло случиться с малышом, пока не озвучивают.

— Хочется верить, что он где-то у кого-то, — делится предположениями Мария, которая координирует работу добровольцев. — На улице холодно, ночью тем более. Как далеко он мог уйти, тоже непонятно. Надеемся, мальчик живой.

Верить в это хочется каждому, кто ищет.

По факту безвестного исчезновения ребенка в Каменецком районе возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи.

— Используется криминалистическая техника — квадрокоптер, тепловизор. Работу следственно-оперативной группы и поисковых отрядов на месте происшествия координирует руководство УСК по Брестской области, — поясняет ситуацию Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Староста Михаил Куделько по деревенским меркам живет от молодой семьи далеко — в другой части Любашек. Волошины, говорит, непьющие и спокойные.

Недалеко от дома Михаила Николаевича хата дедушки пропавшего мальчика. Ребятня, рассказывает мужчина, часто бегает туда-сюда без присмотра.

— Но Ваня совсем маленький, — рассуждает староста. — Сколько я на улице хожу или возле окна сижу, никогда его одного в нашем краю не видел. Да украли его, — меняет он тему.

— Почему вы так думаете?

— Да потому что тут уже все проверили. Нигде хлопца нет.

— А кто украл?

— Не знаю. Только не бывает так, что был человек — и вдруг нет его.

Если вам известно что-либо о местонахождении ребенка, сообщите об этом по телефону 102.