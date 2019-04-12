«Лучшая поддержка задержанных в Бресте - массовый выход на акцию в воскресенье» 2 12.04.2019, 20:43

В Бресте призвали к солидарности с противниками запуска аккумуляторного завода.

Противников запуска аккумуляторного завода в Бресте задержали до понедельника. Всех их вызывали повестками в качестве свидетелей в Ленинский РОВД Бреста на 15:00 12 апреля. Об этом передает «Радыё Рацыя».

"Повестки раздавал капитан милиции Дмитрий Селейкович 9 апреля, в здании суда Ленинского района Бреста. Большинству из тех людей, кто пришел поддержать блогера Сергея Пeтрухина в уголовном процессе над ним получили эти "бумажки", - ранее сообщил правозащитник Владимир Величкин, который также сейчас находится среди задержанных:

- В связи с этим хотел бы обратиться к брестчан и сказать, что те, кто вызван на 15:00 часов на пятницу были бы очень признательны, если бы люди поддержали вызванных «кормлением голубей» в воскресенье. Чем больше будет людей в воскресенье, тем более качественной будет поддержка тех, кто проводит выходные в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД.

Известно что активисты появившиеся по повестке в Ленинский РОВД перед входом в его провели флешмоб с переодеванием в волка и желтыми воздушными шарами.

На данный момент имена и число задержанных выясняют правозащитники, так как не все из них пришли к 15:00. По предварительной информации пользователей Viber-каналу "Неравнодушные" задержали по статье 23.34 КоАП РБ - "несанкционированное массовое мероприятие".