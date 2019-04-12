Российский футболист сломал нос американскому туристу 2 12.04.2019, 20:46

Аяз Гулиев

Футболист московского «Спартак» сломал нос пешеходу, которого перед этим задел на переходе.

Полузащитник Аяз Гулиев был за рулем Mercedes. По словам очевидца, он пытался проехать на красный свет, но ему помешал мужчина, сообщает «Белсат» со ссылкой на Telegram-канал BAZA.

«Он [футболист. – Прим.] выскочил из машины, ударил парня по лицу, пошел обратно. Потом вернулся неизвестно для чего и стал его сильно избивать», – сказала свидетель.

Согласно информации lenta.ru, пострадавший был американским туристом.

В ФК «Спартак» отметили, что стороны уладили конфликт, и пешеход заявил, что не имеет претензий к футболисту. Тем не менее руководство клуба, решило применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции, так как «осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым».

Напомним, что в октябре 2018 года попали в скандал форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, в отношении спортсменов возбуждено уголовное дело.

Их обвиняют в избиении чиновника российского Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. От агрессивных действий спортсменов пострадал также 33-летний белорусский водитель.